Además de intentar lograr que Fabiola Yañez haga una denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, el juez Julián Ercolini viene analizando las empresas que contrataron seguros hasta 2024 y ya tiene un ranking. En esta lista, figura en segundo lugar Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Primera en la lista está una empresa llamada Bachellier, que tiene poca historia en el rubro de seguros pero que también estaría vinculada a Martínez Sosa. El resto, se reparte entre unos pocos jugadores. Ercolini analiza un decreto de Fernández de 2021 que es lo que habría posibilitado el desembolso de sumas millonarias.



Según el listado que tiene en su poder Ercolini, las comisiones pagadas por Nación Seguros entre 2020 y 2024 (inclusive en el gobierno de Javier Milei), dejan un mapa de quienes son los principales jugadores:



* Primera está Bachellier, un bruker de seguros que entre 2021 y principios de este año facturó por su intermediación 1665,7 millones de pesos.



* Martínez Sosa está segundo, con 366.635.744 pesos.

*Las empresas Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Torres García Brokers son las siguientes en la lista.



Martínez Sosa y Bachellier (asociada al marido de la secretaria de Fernández) tenían el cliente más grande del Estado nacional, que era Gendarmería Nacional, por el cual cobraron $1.617.740.243 en los últimos cuatro años.

Además, tuvieron la póliza de la Corte Suprema de Justicia, por 5.027.340 millones de pesos. Otros clientes fueron el Banco Central, la Universidad de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes, Vialidad, la Casa de la Moneda, Corredores Viales y cuatro ministerios (Ambiente, Relaciones Exteriores, Seguridad y Turismo).

En la Inspección General de Justicia (IGJ), como director titular de Bachellier figura Ricardo Daniel González,el presidente del directorio es Osvaldo Alfredo Tórtora yes Mónica Alicia Elizarriaga. La empresa, que tiene domicilio en Alsina 833 piso 6to, oficina 3, sería una socia de Martínez Sosa para las intermediaciones.



Luego, en la lista aparecen otros jugadores, como García Torres -al que vinculan al PRO y al Frente Renovador- que tuvo la segunda cuenta más grande por pago de comisiones: ANSES. Le generó un desembolso de 463.837.349 millones.



La tercera cuenta más cara fue la del Ministerio de Desarrollo Social, conducido en ese momento por Victoria Tolosa Paz, que pagó 239.621.093 pesos cobrados en comisiones por parte de Castello Mercuri. Este último fue uno de los principales aportantes de la campaña en 2019 de Fernández. Figura con una donación en blanco cercana a US$16.000.

La auditoría que ordenó el juez indica que se continuaron pagando comisiones en 2024. En el informe se contabilizaron 239.961.680 pesos pagados este año

Los funcionarios involucrados de los ministerios y organismos descentralizados podrán alegar que estaban obligados a contratar seguros por un decreto presidencial de 2021, el 823/21. Se trata de una norma que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios que fueran necesarios para las coberturas de riesgos del Estado. A esta normativa apunta Ercolini para señalar el papel indispensable del ex presidente en la trama de seguros de sus amigos y conocidos.



Otro punto que señala el juez fue el crecimiento exponencial de los negocios con el Estado que tuvo Martínez Sosa: según los datos contables que analiza el juez, pasó de facturar US$545 en 2020 (cuando era un jugador marginal) a US$ 295.404.



También Bachellier tuvo un despegue notorio: de no tener lugar en el mercado de intermediarios y comisiones (es decir, cero pesos), pasó a ser la empresa el tope del ranking. Solo en 2021, se llevó US$ 2,19 millones. Ercolini sospecha que Bachellier funcionaba como fachada para otras personas.

El juez analiza también los chats de la secretaria del presidente, Maria Cantero. Allí hay algunos mensajes del propio ex mandatario, especialmente uno que habla de los seguros de la Cancillería y de la necesidad de que el marido de su secretaria no pierda sus comisiones. La secretaria le dice en ese chat al entonces presidente que su marido iba a hablar con el entonces vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, para no perder ese contrato. "Ya me ocupo", fue la respuesta del entonces presidente, quien antes había afirmado que nunca se había involucrado en el tema.