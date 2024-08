Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que más de la mitad de la población argentina es pobre. Más precisamente, en el primer trimestre de 2024 la pobreza llegó al 54,9% y la indigencia, al 20,3%.

En diálogo con la 750, el investigador y coordinador de datos de la UCA, Eduardo Donza, señaló que estos números son el resultado de un trabajo hecho con la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del primer trimestre, "que coincide con los avances que nosotros habíamos hecho y con las estimaciones de pobreza partiendo de una encuesta de la UCA".

"A nivel general, en el área urbana relevada por la Encuesta Permanente de Hogares, la pobreza se encontraría en un nivel cercano a un 55% de la población; precisamente 54,9% y también es muy alarmante el dato de la indigencia, que llega al 20,3% de la población en esa situación", detalló.

Consultado acerca de cómo se podría mejorar esta situación, Donza recordó que, si bien "en los últimos 20 años nunca tuvimos menos de un 25% de población en situación de pobreza, mejoró mucho la situación luego de la crisis del 2001 hasta el 2008-2009, que fue cuando aumentó el PBI en una forma muy marcada y también se generaron, a raíz de eso, puestos de trabajo de calidad".

Para el investigador de la UCA, "ahí está la clave". "Independientemente de las políticas de ayuda a las familias más necesitadas por las diferentes transferencias del Estado, si no logramos que aumente la actividad económica, si no logramos una mayor producción para que se genere más y mejor trabajo, no va a ser posible salir adelante. Por eso es estrictamente necesario que los argentinos desarrollemos políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo", concluyó.

Niveles de Pobreza por Aglomerado Urbano - Primer Trimestre de 2024

Gran Resistencia: 79,5%

Formosa: 72,1%

La Rioja: 68,0%

S. del Estero/La Banda: 67,1%

Concordia: 67,0%

Partidos del GBA: 61,9%

Gran Santa Fe: 60,6%

Gran Tucumán/Tafí Viejo: 60,2%

Gran San Juan: 58,0%

Gran Catamarca: 57,3%

Viedma/Carmen de Patagones: 57,1%

Salta: 56,8%

Rawson/Trelew: 56,5%

Corrientes: 55,7%

Posadas: 55,7%

Jujuy/Palpalá: 54,1%

Río Gallegos: 53,8%

Río Cuarto: 53,5%

Gran Mendoza: 52,5%

Gran La Plata: 52,4%

Mar del Plata/Batán: 52,2%

San Nicolás/Villa Constitución: 52,2%

Gran Córdoba: 50,7%

Cdro. Rivadavia/Rada Tilly: 50,5%

Gran Paraná: 50,5%

Gran Rosario: 49,1%

San Luis/El Chorrillo: 48,3%

Ushuaia/Rio Grande: 47,6%

Bahía Blanca/Cerri: 45,8%

Neuquén/Plottier: 36,6%

Santa Rosa/Toay: 36,2%

Ciudad de Buenos Aires: 25,4%

Total País: 54,9%

Niveles de Indigencia por Aglomerado Urbano - Primer Trimestre de 2024

Gran Resistencia: 38,6%

S. del Estero/La Banda: 29,9%

Concordia: 25,7%

Partidos del GBA: 25,1%

Formosa: 24,0%

San Nicolás/Villa Constitución: 21,9%

Gran Rosario: 21,4%

Posadas: 20,7%

Gran La Plata: 20,1%

Gran Tucumán/Tafí Viejo: 19,7%

Jujuy/Palpalá: 19,5%

Gran San Juan: 19,2%

Salta: 19,2%

Gran Santa Fe: 18,3%

Gran Córdoba: 16,8%

Gran Catamarca: 16,4%

Santa Rosa/Toay: 15,8%

Rawson/Trelew: 15,4%

La Rioja: 15,1%

Corrientes: 15,0%

Gran Mendoza: 14,2%

Bahía Blanca/Cerri: 14,1%

Cdro. Rivadavia/Rada Tilly: 14,1%

Neuquén/Plottier: 14,0%

Viedma/Carmen de Patagones: 13,6%

Gran Paraná: 13,4%

Río Cuarto: 13,2%

Río Gallegos: 11,8%

Ushuaia/Río Grande: 11,2%

Mar del Plata/Batán: 10,2%

San Luis/El Chorrillo: 9,0%

Ciudad de Buenos Aires: 8,5%

Total País: 20,3%