Fabiola Yañez denunció por violencia de género a Alberto Fernández. La exprimera dama dio marcha atrás con su primera decisión de no presentarse ante la justicia y le pidió al juez Julián Ercolini que siga la investigación en la que se analizan presuntas agresiones por parte del expresidente en la Quinta de Olivos. Semanas atrás, el magistrado -a cargo de la causa por presunta contratación irregular de seguros del Estado- había citado a Yañez tras peritar el teléfono de la exsecretaria de Fernández, María Cantero. Alli dio cuenta de chats entre ella y Yañez, quien relataba un episodio de violencia en la Quinta de Olivos. En ese entonces, Yañez había resuelto no hacer la denuncia, cuestión que varió en las últimas horas con una presentación en la que acusa a su expareja de "terror psicológico".

En tanto, el juez avanzó con “medidas de restricción”, que incluyeron la imposibilidad del mandatario de salir del país y una orden de restricción. Según figura en la denuncia penal, Yañez aseguró que Alberto Fernández la acosa "a diario" por teléfono.

El expresidente dijo que "es todo falso". Y emitió un comunicado para decir que lo demostrará "en la Justicia".

Horas antes, el abogado penalista Juan Pablo Fioribello, que representa a la exprimera dama, había afirmado en declaraciones televisivas que Fernández le dijo que “nunca en la vida le pegó a una mujer”, al negar hechos de violencia de género contra la madre de su hijo. Ahora dio detalles del momento que Yañez confirmó la denuncia: "Estaba muy angustiada y ya no aguantaba". "Me dijo que había sufrido golpes físicos de Alberto", completó.



Los chats entre Cantero y Yañez

En junio, en un peritaje que el Poder Judicial hizo del celular de María Cantero, la secretaria del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa por las supuestas contrataciones irregulares de seguros con fondos del Estado Nacional durante su gobierno, se descubrieron mensajes entre Cantero y la exprimera dama, en los que Yañez relataba un episodio de violencia de género que habría sufrido por parte del exmandatario, cuando ambos vivían en la Quinta de Olivos.

Ante ese dato, el Juez que lleva la causa de los seguros, Julián Ercolini, abrió un legajo reservado en el expediente y, el 26 de junio, lo envió a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde allí, lo volvieron a enviar al Juez y Ercolini decidió llamar a Yañez y preguntarle si estaba dispuesta a realizar una denuncia penal.



En un Zoom que tuvieron Yañez y Ercolini, que duró más de una hora y que quedó grabado bajo carácter reservado, ella dijo que no quería hacer una denuncia penal y el expediente fue archivado, hasta este martes que la exprimera dama decidió volver sobre sus pasos y presentarla.

Según versiones periodísticas, en esos chats, además de mensajes de texto y audio, habría fotos y videos de Yañez con golpes y moretones en la cara y en distintas partes del cuerpo.

Qué había dicho el abogado familiar

Antes de que Yañez decida realizar la denuncia, el abogado de la familia, Juan Pablo Fioribello, había dicho en diálogo con Página/12 que los chats "existieron" y que existió "una discusión de pareja muy fuerte cuando Alberto Fernández era Presidente de la Nación".

Respecto a cuál fue el tratamiento que la justicia dio a esos chats, Fioribello explicó que como se trataba de "un supuesto delito privado", lo contactaron del juzgado para poder ubicar a Yañez, que está viviendo en España con el hijo de la pareja. Él se presentó en Comodoro Py y allí coordinaron el Zoom. Cuando se realizó la videollamada, contó el letrado, solo estuvieron presentes Yañez, Ercolini y una secretaria del Juez que "brindó contención", durante la hora y media que duró la conversación.

"No le preguntaron si era o no era cierto el relato, simplemente le dijeron: ‘Nos encontramos con este material, ¿quiere hacer denuncia al respecto? Ella dijo que no y el juez lo archivó. Fue de carácter reservado. No sé cómo aparecen estas filtraciones porque el juzgado lo mantuvo en secreto", dijo Fioribello.



Sobre las fotos que habría de la primera dama con moretones en la cara y en el cuerpo, Fioribello había dicho antes de que Yañez presente la denuncia que él no vio ninguna foto en el expediente "ni nada de ningún formato", aunque reiteró que los chats sí existieron.

Según había relatado a este diario, hace casi dos meses, cuando fue anoticiado por el juzgado sobre lo que habían descubierto, se juntó con Fernández a tomar un café y él le dio su versión de los hechos. "Me contó lo mismo que me había contado ella por teléfono: que habían tenido una discusión y que era frecuente en esa época, más por tratarse de una persona que era Presidente de la nación y que eso hacía que no sea una pareja normal", sostuvo el abogado.

"En ese contexto me dijo que bajo ningún concepto había sucedido agresión física. ‘En mi vida no tuve un solo hecho de violencia contra una mujer’, indicó. Uno puede discutir con una pareja y no por eso ser una persona violenta. El Presidente negó categóricamente haber realizado eso que dicen", había señalado Fioribello, que hasta esta las últimas horas repetía que Yañez "también niega la agresión física".

Este martes, finalmente, Yañez presentó una denuncia, en la que confirmó haber sido golpeada. "La noté muy angustiada, no aguanto más esta situación, me dijo, y también me dijo textual 'lo acabo de denunciar por los golpes y amenazas que recibí, no puedo seguir así'", expresó Fioribello.

“Hoy estaba muy nerviosa. Ella nunca me contó que le pegaba. Hoy me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que estaba muy angustiada. Por eso se contactó con el juzgado”, reiteró el letrado.