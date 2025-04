Clara Cámpora Tuero tiene 21 años y fue campeona argentina de nado sincronizado. En las últimas horas conmovió la fuerte acusación que hizo en la justicia contra sus padres: los denunció primero ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego en la Justicia Federal. La denuncia es muy grave: por someterla desde la infancia a un entramado de violencia extrema, esclavitud doméstica y abuso sexual. Su relato resuena como una película de terror. Un terror vivido en su propio hogar. “En una ocasión, la brutalidad de mi progenitor me fracturó el tabique nasal, dejándome sangrando, desorientada y sola, sin recibir atención inmediata”, asegura en la denuncia. “Me decían ‘sos basura’, ‘no servís para nada’. Estas frases destruyeron mi autoestima y me convirtieron en alguien incapaz de reconocer su propio valor”, agrega en la denuncia.

La primera denuncia la hizo el 30 de octubre en la OVD, según confirmó a Página 12 su abogado Luciano Ortiz Almonacid, quien la representa junto a su colega Alejandro Vartanian. Desde entonces, sus padres tiene una restricción de acercamiento a su hija pero la han violado en diferentes oportunidades de acuerdo a varias presentaciones que hizo Clara en la justicia Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. El martes 25, la joven hizo otra denuncia que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo del juez Julián Ercolini: es por trata de personas, reducción a la servidumbre, abuso sexual agravado y otros delitos. En total son diez, en un contexto de violencia de género y esclavitud doméstica, de acuerdo con la presentación judicial. Pero Ercolini se declaró incompetente y pasó la causa al Federal N° 1 de Rosario.

Los denunciados son Silvina Verónica Bernardi y Guillermo Gustavo Cámpora Tuero; ella es ama de casa y él figura como comerciante. Son de Rosario.

La joven, que es hija única, denunció que sus progenitores la privaron sistemáticamente de su libertad, la forzaron a trabajar en condiciones de servidumbre y la sometieron a múltiples formas de maltrato, incluyendo agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Almonacid dijo a este diario que aquella convivencia con sus padres “en condiciones similares a la de un campo de concentración” le dejaron secuelas psiquiátricas.

En la denuncia, presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº12, se detalla que fue tratada como una "propiedad" por su padre y su madre, quienes controlaban cada aspecto de su vida. Desde niña, fue retirada de la escuela y obligada a realizar tareas domésticas bajo amenazas y castigos físicos. Además, la víctima asegura haber sido sometida a abusos sexuales reiterados por parte de su padre, con la complicidad de su madre.

“No era una hija: era una servidora de sus necesidades, aislada del mundo y sin derecho a cuestionar”, dice la denunciante en el escrito judicial.

En total describe diez delitos: trata de personas, reducción a la servidumbre, abuso sexual agravado, privación ilegítima de su libertad agravada, lesiones graves, coacción agravada, abandono de persona, tentativa de homicidio, sustitución de identidad y falsificación documental, y desobediencia judicial.

Los padecimientos, según su testimonio, comenzaron desde que ella tiene “memoria”.

“En forma física, mi padre me pegaba con las manos, con la mano abierta, en el cuerpo en general. También mi madre, insultos, no servís para nada, sos una vergüenza de hija, no vas a ser nada en la vida, amenazas, te vamos a encerrar en un manicomio, necesitas una lobotomía de cerebro”, detalló.

“La violencia física --describió-- era varias veces al mes de más chica. A partir de los diez recuerdo cuando no le hacía caso a mi madre, mi mamá le decía que me ponga un límite, prohibiendome cosas, o encerrándome en el baño o en la habitación. Todos los días algo me decían, o había algún grito o insulto. La violencia física fue hasta el último momento que me voy de mi casa, los últimos años era porque no concordaba, porque mis padres querían que haga algo y no estaba de acuerdo, de más grande empezó a ser diariamente, también con mi madre”.

La joven contó que vivió con sus padres en la ciudad de Rosario hasta mayo de 2023, pero después se mudó a Buenos Aires, sola. “Fui víctima de un sistema organizado de explotación y esclavitud intrafamiliar que me redujo a una condición infrahumana durante años, me transformó en un objeto de los deseos y aspiraciones de mis progenitores sin que nadie del entorno intervenga para protegerme”, señala en la denuncia.

Clara integró la Selección Argentina de Natación Artística que obtuvo la medalla de plata en la categoría equipos del Campeonato Sudamericano Juvenil Perú 2021.

En la presentación judicial, Almonacid y Vartanian consideran que los hechos denunciados por la joven “constituyen una dinámica de explotación que excede ampliamente el marco de la violencia intrafamiliar, y se inscriben en una estructura criminal compatible con los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, conforme a lo previsto por los arts. 145 bis, 145 ter y 140 del Código Penal, agravados por la existencia de vínculos de parentesco y por la modalidad sostenida en el tiempo”.

En la denuncia, Clara sostiene: “El entramado criminal desarrollado por mis padres atentó gravemente contra mi integridad física, psíquica y emocional, situación que persiste hasta el día de hoy a través de secuelas clínicas severas, de un contexto de vulnerabilidad sostenida y de una acción sostenida de ellos para seguir buscando controlar mi libertad, hacerme pasar por loca e incluso perseguirme por ciento de kilómetros con la esperanza que vuelva a su esfera de custodia”.

La joven dice que sus padres la retiraron de la escolaridad formal “con el pretexto de que debía entrenar en deportes como el tenis y el nado sincronizado, disciplinas a las que fui forzada, sin que mediara voluntad propia”.

“Lo que se escondía tras esta fachada era una lógica de control: someterme a rutinas agotadoras que me impidieron desarrollar mi personalidad y mis sueños. También prepararme para competir, ganar premios deportivos, acaso con la ilusión de que ellos sean mis managers y continúen dominando cada una de mis acciones”.

“No era una hija: era una servidora de sus necesidades, aislada del resto del mundo y sin derecho a cuestionar. La degradación no se limitó a la explotación física y psicológica. Fui sometida a abusos sexuales reiterados por parte de mi progenitor dentro de este circuito de servidumbre y violencia”, señala la joven en la denuncia.

“El abuso sexual --dice ella-- formó parte de la estrategia de esclavitud emocional: no solo sometían mi cuerpo a través de los golpes y las tareas forzadas, sino que también destruyeron mi intimidad y mi capacidad de autoprotección. Era una víctima secuestrada en su propia casa, sin opción de resistir ni de pedir auxilio”.

También describe que su padre la golpeaba brutalmente: “En una ocasión, la brutalidad de mi progenitor me fracturó el tabique nasal, dejándome sangrando, desorientada y sola, sin recibir atención inmediata”, asegura en la denuncia.

Afirma también que le impidieron “tener amigas o establecer cualquier tipo de vínculo afectivo”. “No pude asistir a cumpleaños, ni realizar actividades extracurriculares, ni siquiera relacionarme libremente con familiares o docentes. Cada vez que intenté socializar o buscar ayuda, era castigada o humillada”.