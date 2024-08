La Fundación Pensar, que conduce María Eugenia Vidal con el apoyo de Mauricio Macri, le volvió a poner una mala nota a la gestión de Javier Milei. En su segundo informe de las variables socioeconómicas le puso una "nota" (en el informe, llamada Indice de Desarrollo Nacional) que va del 1 al 10. La nota que le pusieron fue 2,5. Muy baja. El principal motivo es la caída de la actividad, la brecha cambiaria, los salarios y el consumo. Además, señalaron el riesgo sobre la acumulación de reservas y la trepada del riesgo país. Esto indicó una nueva escalada en las hostilidades entre Macri y Milei, que comenzaron con el relanzamiento del PRO la semana pasada y tuvieron un nuevo capítulo con las críticas de ministros a Macri del lunes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que están muy ocupados como para leer el informe (tiene 44 páginas, letra grande y muchas infografías), pero contraatacó: "Está muy bien que marquen la pobreza. Macri dijo que lo tenían que medir por la pobreza y lo cierto es que ese indice les dio mal".



La Fundación Pensar, bajo el nuevo mando de Vidal, tiene decidido hacer informes mensuales del desarrollo de la gestión. El primero le había puesto una "nota" muy baja: 2.9. El nuevo informe es peor. Evalúan que el Gobierno merece una nota de 2.5. Es decir que empeoró su performance. Entre los motivos que llevan a esta mala ponderación están:



* "La caída en el riesgo país y de la acumulación de reservas".

* "Contribuyen también de manera negativa la elevada brecha cambiaria, la caída en el consumo y el aumento de la pobreza".

* "El aumento de la actividad aún no repercute de manera positiva en el índice ya que se

ponderan las últimas 4 mediciones de cada indicador".

* "Ninguno de los indicadores que ponderaron negativamente en la última medición pasaron a ponderar positivamente este mes", indica finalmente.



El informe de la Fundación Pensar indica que el empleo lleva ocho meses consecutivos de caída y "la mayor caída desde 2002 (excluyendo la caída por pandemia)". "En lo que va de la gestión ya se perdieron 138.000 empleos (112.000 privados, 25.000 públicos)", remarca.



El segundo punto es la pérdida sostenida de poder adquisitivo. Dice el informe que los ingresos aún no logran recomponer la pérdida acumulada en los últimos 12 meses. "La mitad de los argentinos afirma no llegar a fin de mes y 3 de cada 10 experimentó una caída de sus ingresos en el último mes", indicaron. El 75 por ciento de la población resignó consumos en el último mes.



El tercer punto negativo del informe es la caída del actividad: entre las actividades que más cayeron figuran la construcción en un -33 por ciento, la industria en -15 por ciento y el comercio en un -11 por ciento de comercio. En cambio, los macristas ven como "brotes verdes" un repunte en agro, energía y minería.



También felicitan al gobierno por el superávit primario que mantienen aunque advierten de donde salió ese ajuste: "El 29 por ciento se explica por la caída en jubilaciones, el 22 por ciento por el freno en la inversión y el 16 por ciento por la quita de subsidios", cuestionan.

En cambio, ponderan el MegaDNU y la Ley Bases, la baja de la inflación (aunque también advierten sobre la caída de la recaudación), al tiempo que observan la llegada de las primeras inversiones por el RIGI y una mejora en la oferta de alquileres. "En el informe del mes de julio destacamos la continuidad del déficit cero y la baja de inflación como objetivos centrales del gobierno. Además, se ponderan los primeros brotes verdes después de la sanción de la Ley de Bases con inversiones anunciadas por más de 10.000 millones de dólares”, señaló Vidal, que intentó así balancear las críticas del documento.

“Si bien los ingresos y la actividad empiezan a mostrar alguna recuperación concentrada en ciertos sectores, todavía estamos padeciendo las consecuencias de 20 años de populismo que en 7 meses no se pueden revertir", aseguró Vidal, en busca de atemperar la nota de 2 sobre 10.

No obstante, desde el Gobierno no tomaron nada bien el documento. Adorni primero aseguró que no lo habían leído en Casa Rosada porque están muy ocupados y tienen otras cosas que hacer. Pero luego, visiblemente enojado, arremetió contra Macri por la subida de la pobreza en su gobierno: "El índice de pobreza cualquier persona con sentido común entiende que es responsabilidad no de este gobierno sino de lo que se viene haciendo en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Pero está bien que lo mencionen. Yo recuerdo que cuando asumieron dijeron que debían evaluarlos por la pobreza y lo cierto es que ese indicador les dio mal".