El ex director general de Juventud y Niñez de la Municipalidad de la ciudad de Salta, Diego Nicolás Cruz, de 24 años, quien en marzo último fue imputado por acoso sexual vía internet (grooming) en perjuicio de un niño, ahora fue de nuevo detenido tras la denuncia de un joven que lo acusa de violentar su integridad sexual cuando era menor de edad.



La jueza de Garantías Claudia Puertas ordenó un allanamiento e inspección en el domicilio de Cruz y que fuera detenido. Las medidas fueron solicitadas por la fiscala de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, en el marco de la investigación de la denuncia de un joven que relató haber sido víctima de abuso sexual y grooming cuando era niño.

Según la denuncia, el joven, que era menor de edad al momento de los hechos, fue contagiado con una enfermedad de transmisión sexual tras ser abusado por el acusado, quien lo había contactado utilizando la red social Instagram.

La fiscalía informó sobre la existencia de esta nueva denuncia por la supuesta comisión de delitos vinculados a la integridad sexual y perjudiciales para la salud de otros menores de edad y que ampliará la imputación en las próximas horas.

Cornejo adelantó también que solicitará al Juzgado de Garantías que Cruz permanezca privado de su libertad para garantizar el avance investigativo sin riesgo de fuga ni entorpecimiento. Ante la primera imputación por grooming, el juez Diego Rodriguez Pipino había dispuesto la prisión preventiva por 45 días sujeta a revisión. De acuerdo a lo que se informó ahora, el ex funcionario ya se encontraba en libertad.

El Poder Judicial indicó que Cruz será trasladado este miércoles a la sede del Juzgado de Garantías de Puertas, donde se hará el control de legalidad y después la fiscala Cornejo formalizará la audiencia de imputación.

Cruz fue noticia meses atrás cuando fue detenido por una denuncia de grooming en perjuicio de un niño de 12 años. Tal acusación le valió que fuera apartado de su cargo en la Dirección de Niñez de la Municipalidad de Salta. Esa vez, la madre del niño realizó la denuncia al tomar conocimiento de que su hijo había sido citado por Cruz en un punto de encuentro en la zona del Parque San Martín, el 30 de marzo. El acusado también había contactado al nene a través de Instagram.

La denunciante relató que su hijo había pedido permiso para reunirse con amigos en el Parque. Junto al padre del nene, lo llevaron hasta ese lugar, pero al notarlo nervioso, ella decidió revisarle el teléfono. La madre dijo que en Instagram encontró una conversación de Cruz con su hijo, y pudo advertir que lo había citado ese día.

Ante esta situación, la madre y el padre del niño lo acompañaron al lugar pactado para el encuentro, al advertir la presencia de adultos, Cruz intentó irse, pero fue demorado por personal policial que se encontraba en el Parque y que encontró sospechosa la maniobra del ahora acusado. El funcionario fue detenido unos días después, el 4 de abril.

El concejal de la ciudad de Salta Pablo López (PRO), en conversación con Salta/12 ya habia informado que existían otras víctimas del funcionario acusado.

"Cuando subí un video a Instagram me escribieron otros jóvenes que han sido víctimas de este señor Cruz. Son dos denuncias mediáticas que han llegado a mi persona pero que probablemente las ratifiquen en la justicia, esto todavía no ha sucedido. Eran menores de edad cuando sucedió el hecho pero ya no lo son (...). Están tomando todavía la decisión de hablar o no con la fiscal", sostuvo el edil.