Una decena de películas, siete series de ficción, una serie documental y un experimento social. Ese es el combo de producciones nacionales que Netflix estrenará en el próximo año en la Argentina. Entre las principales novedades, se confirmó que la adaptación en serie de seis capítulos de El eternauta, la magistral novela gráfica de Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López, llegará al público argentino en 2025. Además, el servicio de streaming anunció la adaptación en serie animada de otra historieta gráfica de fuerte arraigo entre los argentinos como Mafalda, la icónica creación de Quino, que ya se encuentra en desarrollo. Entre las películas, ya hay algunas fechas de estreno: No puedo vivir sin ti, con Adrián Suar como protagonista, estará disponible el 16 de agosto, mientras que Las hermanas fantásticas -protagonizada por Leticia Siciliani y Sofi Morandi- se podría ver desde el 30 de este mes.

El anuncio más importante de la N roja en su evento anual “Hecho en Argentina” es, sin dudas, la oficialización de que la esperada versión audiovisual de El eternauta llegará en 2025. Dirigida y creada por Bruno Stagnaro (Okupas, Pizza, birra, faso), que también la adaptó junto a Ariel Staltari, la serie que está en pleno proceso de post producción cuenta con Ricardo Darín como protagonista, que se puso en la piel de Juan Salvo. Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz completan el elenco.

“Fue un trabajo de un equipo enorme, con mucha garra y mucha pasión”, contó Darín durante la presentación de la plataforma. “Vivimos días muy largos y trabajosos", detalló sobre la producción de K&S Films. Tenemos mucha expectativas con la llegada de esta historia, porque es una versión, para mi gusto, bastante bien pensada, ideada, diseñada. Basada en El eternauta, ideada por Bruno y los guionistas que formaron parte del proyecto. Creo que va a ser una pieza que va a lograr que nos sintamos orgullosos. Esto podría abrir una ventana a poder hacer cosas de similares características y envergadura en el país, porque es un proyecto grande y ambicioso”.



División Palermo va por su segunda temporda.

El eternauta no será la única adaptación audiovisual de obras que calan hondo en al cultura argentina. El anuncio de la versión animada de Mafalda es otro de los platos fuertes con los que el servicio de streaming buscará seguir sumando abonados en el país. Sesenta años después de su nacimiento, Mafalda tendrá su versión animada bajo la mirada y creatividad de Juan José Campanella (El secreto de sus ojos, Metegol), que oficia de director, guionista y showrunner del proyecto. Vale recordar que la inoxidable creación de Quino ya tuvo una serie animada allá lejos y hace tiempo, en 1971.

El director encargado de la apuesta recordó que en plena realización de Metegol, Quino visitó la oficina de producción, donde el maestro hasta se animó a dibujar por primera vez con un lápiz digital. “Hoy, una docena de años después de esa inolvidable visita, enfrentamos este desafío: ni más ni menos que convertir a Mafalda en un clásico de la animación. Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos, y aunque haya cosas reservadas solo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia. Y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando”, detalló Campanella, que definió al proyecto como “el desafío más grande” de su vida.

Campamento con mamá, protagonizada por Natalia Oreiro.

Tras la consagración en el Mundial de Qatar y la Copa América de Estados Unidos, donde se retiró de la selección nacional de fútbol, Angel Di María tendrá su propia serie en Netflix. El 12 de septiembre la plataforma estrenará una serie sobre la vida del futbolista rosarino, que abordará desde sus duros comienzos hasta su transformación en uno de los jugadores más queridos del país. A lo largo de tres episodios, Angel Di María: romper la pared buscará contar al hombre detrás del futbolista, a través de los testimonios del protagonista y su familia, así como también de amigos, compañeros y técnicos como Lionel Messi, Neymar, Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Sergio Ramos, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Rui Costa, Pablo Aimar, David Luiz, Marcelo y Rodrigo de Paul.

Entre las series de ficción, ya se encuentra en rodaje la segunda temporada de División Palermo, la grata sorpresa nacional de 2023 sobre una guardia urbana muy particular. Con una nueva historia y flamantes oficiales por conocer, División Palermo tiene como protagonistas de esta nueva etapa a Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Valeria Lois, Marcelo D´Andrea, Fabián Arenillas, Gabriela Izcovich, Hernán Cuevas, Renato Condori Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi y Nilda Sindarco, entre otros.

La popular El marginal tendrá en Netflix un spinoff: En el barro, que se meterá en el mundo carcelario femenino, a partir de la historia de Gladys Guerra (La Borges), que tras un traslado frustrado logra sobrevivir a una muerte segura junto a otras prisioneras y forman una banda que enfrentará a los distintos poderes que conviven en la prisión. Creada por Sebastián Ortega y dirigida por Alejandro Ciancio (mismo equipo detrás de El marginal), En el barro se encuentra en pleno rodaje, con el protagonismo de Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez, Ana Rujas, Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Payuca, Carla Pandolfi. Además, Cecilia Rossetto y Gerardo Romano participan como actores invitados, junto a Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina.



Atrapados.

El 18 de septiembre verá la luz Envidiosa, una comedia en serie protagonizada por Griselda Siciliani. La historia escrita por Carolina Aguirre contará la historia de Vicky, una mujer que ronda los 40 años que al ver cómo sus amigas se casan se obsesiona con el tema, en una búsqueda que trasciende a los hombres para encontrarse a sí misma. A Siciliani la acompañarán Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea y Benjamín Vicuña, en un elenco conformado por Marina Bellati, Martin Garabal, Bárbara Lombardo, Susana Pampin, Lorena Vega, Adrián Lakerman, Leonora Balcarce, Camila Peralta, Mimí Ardú, Pata Echegoyen, Débora Nishimoto y la participación de Arturo Puig.

La novela de Claudia Piñeiro Las maldiciones también se encuentra en pleno rodaje en su versión en serie. La historia de filiación, poder y explotación del litio que sucede en el noroeste argentino cuenta con la dirección de Daniel Burman y Martín Hodara, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Mónica Antonópulos y Francesca Varela. No será la única aparición de Sbaraglia en Netflix: la plataforma estrenará este año El hombre que amaba los platos voladores, la película que hace foco en el recordado y mitómano cronista de Nuevediario José de Zer, en una aventura a Córdoba en busca de contactar a alienígenas. La película, que forma parte de la Sección oficial de la 72 edición del Festival de San Sebastián, es dirigida por Diego Lerman.

Continuando con el cine, la N roja estrenará Campamento con mamá, una comedia familiar protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Martín Zaidelis; 27 noches, la adaptación del libro de nombre homónimo escrito por Natalia Zita, dirigido por Daniel Hendler; y Corazón delator, con Benjamin Vicuña y Julieta Díaz, bajo la dirección de Marcos Carnevale. Además, la plataforma se aseguró el estreno en streaming -tras su paso por los cines- de La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Avila, con Natalia Oreiro, Alberto Ammann y Amparo Noguera; Transmitzvah, de Daniel Burman, con Penélope Guerrero y Juan Minujín; Simón de la montaña, la película ganadora del Gran Prix de la semana de la Crítica en Cannes, de Federico Luis y protagonizada por Lorenzo Ferro: y Miss Carbón, un film protagonizado por Lux Campal y dirigida por Agustina Macri, la hija del expresidente de la Nación.

Por último, el servicio de streaming estrenará este año Love Is Blind Argentina, la adaptación del experimento social donde personas solteras que quieren encontrar el amor más allá de las apariencias elegirán con quién casarse sin tener contacto visual con su futura pareja. Darío Barassi y Wanda Nara serán los anfitriones de este reality show.