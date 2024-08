En el segundo día de paro del gremio aceitero, más de 10 mil camiones permanecían varados en los principales puertos de exportación. La medida afecta liquidación de divisas por parte de un sector clave de la economía. El freno de la actividad provoca un costo mayor al millón de dólares diario y hay unos 20 barcos que se encuentran a la espera de carga en las terminales. La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) criticaron "la ausencia de diálogo" por parte de los gremios que impulsan la protesta. En tanto, los sindicatos consideraron que la huelga es legítima y expusieron que la medida de fuerza "comenzó después de tres semanas de reuniones sin acuerdo". Según los aceiteros, los referentes empresariales "no hicieron otra cosa que dilatar el diálogo porque ellos tienen tiempo, nosotros no". Los empresarios, en cambio, dicen que ya dieron aumentos por 77 por ciento, contra una inflación de 79. Además, señalaron que ofrecen 12 por ciento de aumento ahora y otro 5 en septiembre, que los gremios no aceptan.