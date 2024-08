“Estoy con prisión domiciliaria por haber resguardado a mis hijos de una sentencia de restitución internacional que inició el año pasado”, indicó Constanza Taricco, la mamá que lucha contra una restitución internacional de sus hijos iniciada por el padre de uno de los pequeños desde Alemania.

En una entrevista exclusiva con Telenoche, la mujer de 33 años que permanece con prisión domiciliaria por haber eludido la audiencia de restitución, indicó: “Mi ex pareja y padre de mi hijo más pequeño alegó que la residencia habitual era en Alemania y no en Argentina o en Bolivia donde es realmente”. Los niños y su madre se radicaron en Nono desde hace dos años luego de mudarse desde Bolivia tras la disolución de la pareja.

Tras evitar que sus hijos fueran llevados a Alemania, Taricco se presentó en el Polo de la Mujer. En ese marco, la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, a cargo de Analía Gallaratto, dispuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica bajo la imputación de presunta sustracción de menores. Por el momento, la mujer permanece en la casa de su padre y los niños están en la misma vivienda a cargo de la familia y con custodia policial.

Sobre la evasiva a la Justicia durante una semana, Taricco contó al mencionado medio que no fue planeado: “Me desesperé entré en pánico y me refugié. No planifiqué nada. Simplemente busqué un refugio con todas las comodidades porque lo más importante son los niños. Se los iban a llevar con la Policía a la 1 de la mañana, me los iban a arrancar y en 48 horas iban a estar subidos a un avión y no los iba a ver nunca más”, contó entre lágrimas.

Además, Taricco reveló que la Justicia no hizo lugar a sus pedidos y explicó los motivos por lo que considera que sus hijos no deben vivir son su ex pareja. “En ningún momento se tomó en lo que yo pedí. Solicité una revinculación cuidada porque es una persona que no ven hace más de dos años, que no hablan el mismo idioma y que ejerció varios tipos de violencia hacia a mí”, precisó.

Para la mujer el objetivo del padre de su hijo es perjudicarla. “Esto es directamente contra mi persona. Intentó usar esto para obligarme a volver a dónde él está pese a que estamos separados desde 2021. Este hombre presentó pruebas falsas para que la Justicia se equivoque”, afirmó.

“En Alemania no tengo nada que hacer y mis hijos tampoco. Ellos corren riesgo y yo también por que estoy en desventaja. Soy una mujer migrante que no habla el idioma y sin recursos para pagarme un abogado si este señor inicia alguna causa allá”, argumentó.

En esa línea, Taricco pidió por la nulidad de la sentencia. “Que se haga justicia real. Acá no importa que quiero yo o que quiere él. Lo más importante son los niños, lo que ellos quieren y desean: tener una vida normal”, sostuvo.