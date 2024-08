A 200 años del boom de la exportación de cueros en el Río de la Plata, la política libertaria que gobierna el país propone un Estado ausente, salvo para el sector financiero y las grandes inversiones extranjeras. Manteniendo los privilegios de la casta empresarial, la Argentina se dirige a ser una economía de enclave, igual que hace dos siglos.

La caída del PBI del primer trimestre del 2024 con respecto al del año pasado fue del 5 por ciento. Hubiera sido mucho mayor si no fuera por el arrastre de un pequeño sector extractivista y de capitales internacionales. En medio de la debacle, el sector agropecuario registró un incremento en la producción del 10,2 por ciento, mientras que la minería tuvo un incremento del 8 por ciento. Este dato compensa caídas de otros sectores capital-intensivos como las de la construcción (19,7 por ciento) o la industria manufacturera (13,7 por ciento).

Cuando hablamos del sector agropecuario, nos referimos a un sector hiperconcentrado de agroexportadores y no al “campo que alimenta” (como sostiene la Mesa Agroalimentaria Argentina). Según datos de la Secretaría de Agricultura en 2022, el 70 por ciento de la cosecha de granos se exporta y apenas cuatro empresas, la "casta cerealera" que está parada encima de los dólares, explican más del 60 por ciento de los envíos. Según la Bolsa de Cereales de Rosario el agro aportó 3 de cada 5 dólares exportados en el año 2022.

Un negocio para pocos

El análisis accionario de las empresas agroexportadoras deriva en un puñado de nombres ligados al actual gobierno y a capitales extranjeros concentrados, que van desde Eduardo Eurnekian o Eduardo Elztain a JP Morgan o Black Rock. Estas grandes empresas tienen espalda para esperar mejores momentos, ayudados incluso por el propio estado con el dólar soja o la inconclusa resolución de la deuda de Vicentin con el Banco Nación. Además, tienen otras fuentes de ingresos como la especulación financiera o las ventas de alimentos a nivel local en un mercado hiperconcentrado.

Según estudios del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA, sobre las empresas que cotizan en Bolsa, Molinos Río de la Plata tuvo un aumento del 1119 por ciento en sus ganancias netas (las referidas a su actividad) en el primer trimestre del 2024 con respecto al mismo período del 2023. Sus ganancias operativas (que incluyen operaciones financieras) aumentaron 19.890 por ciento. Molinos Agro tuvo un aumento de 4921 por ciento en ganancias netas y 189 por ciento en ganancias operativas, un viva la pepa para los que tienen la sartén de la economía por el mango.

“Esto va a ser un sálvese quien pueda, un libre mercado totalmente cínico, donde a la gente le va a costar muchísimo llevar alimento a la mesa. Hay una liberación total del precio del trigo en manos de quienes lo fijan, que no solamente es Wall Street o el mercado de Chicago, sino también las locales que se hacen en función de quienes concentran el trigo aquí en Argentina, que son tres grandes molinos. Cuando los argentinos empiecen a pagar productos de origen harinoso al precio internacional del trigo, vamos a tener un pan que va a valer más del doble de lo que vale hoy. Esto, además, golpea a la existencia de los pequeños molinos harineros”, resume Martín Montiel, productor de Rosario y parte de la Red de Comercio Justo del Litoral.

“Solo vemos un panorama donde va a aumentar la concentración económica, avasallar las áreas en las que se puede producir y donde seguramente vamos a tener extractivismo y vamos a tener minería contaminante. La aprobación del RIGI y la Ley Ómnibus solo acentúan esta desigualdad. No vamos a castigar a los evasores, no vamos a castigar a los que se la llevan en plata al exterior y vamos a dejar que la traigan de vuelta sin ningún tipo de costo o con costos irrisorios”, se queja Ricardo Garzia secretario de la Federación de Cooperativas Federada (Fe.Co.Fe) dentro de la MAA.

“El gobierno está jugándose muchos porotos a lograr que haya un aluvión de inversiones con el RIGI, cosa que no ocurrirá hasta que no se pueda resolver el tema del cepo. Milei ya aclaró que, para poder pensar en levantar el cepo, tenemos que lograr una convergencia de la inflación y de la devaluación mensual cercana al 0 por ciento. El mercado no augura ese número en lo que queda del 2024. Es difícil imaginar que haya un proceso de ingresos de flujo de capitales masivos que podrían dar un escenario de recuperación”, aclara Martín Epstein del Centro de Economía Política (CEPA).

La apuesta tanto a las exportaciones en un año de buena cosecha agrícola, como a la lluvia de inversiones es complicada en un mundo donde ambas situaciones parecen estar en una época de depresión, por precio la primera y por cantidad la segunda.

Un contexto negativo

Pese a la guerra en Ucrania o las inundaciones en Brasil, según la Bolsa de Cereales de Rosario, los precios de los commodities agropecuarios alcanzaron en mayo su menor valor desde 2020. Lo contratos a futuro en la Bolsa de Chicago vienen acumulando un descenso del 22 por ciento en los siete meses transcurridos de 2024.

El panorama internacional de las inversiones tampoco pinta mejor. En su informe "La Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe 2024", la Cepal aclara que, por segundo año consecutivo, hubo una disminución de los flujos mundiales de IED. En el caso de América Latina, la IED fue 9,9 por ciento inferior a la registrada en 2022, aunque se mantiene por encima del promedio de la última década.

El caso de Argentina es curioso. Si bien se registraron en 2023 las mayores entradas de IED desde 1999, con un crecimiento del 57 por ciento, la Cepal aclara que buena parte de este crecimiento se debe a “cambios normativos que impactaron en los flujos de capital”. El aumento de los ingresos por préstamos entre empresas creció un 71 por ciento y representan 63 por ciento del total. Es decir que más que inversión, es deuda “asociada a restricciones normativas para el pago de importaciones. A pesar del aumento de las entradas de IED en 2023, se observa una notable ausencia de montos asociados a fusiones y adquisiciones que incluyan activos argentinos”, aclara el informe.

Según la consultora Pricewaterhouse, el nivel de inversiones en el primer semestre de 2024 fue similar al del segundo semestre de 2023, con la novedad que el 51por ciento fueron locales, superando a las internacionales por primera vez desde 2020. El 90 por ciento se debió a servicios financieros, energía y recursos naturales. Los anuncios de proyectos de inversión experimentaron una marcada disminución tanto en términos de monto (40 por ciento) como en cantidad (39 por ciento).

Los datos hablan de una apertura al mundo cada vez más centrada en lo financiero con algún guiño para la producción primaria de commodities. Mientras tanto, o quizás por eso, el ministro y mago Luis “Toto” Caputo hace malabares para refinanciar la deuda externa e interna y pasa la gorra por organismos de créditos multilaterales que no confían en Argentina, ni en un gobierno con malas relaciones internacionales a pesar de la exposición en redes y los viajes permanentes de su presidente.

*Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.

**Secretario de Prensa UTT - MAA