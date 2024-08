A seis años de su última visita, Franz Ferdinand volverá a Buenos Aires el lunes 11 de noviembre para presentarse en el Estadio Obras. Actualmente, la banda liderada por el cantante, guitarrista y compositor Alex Kapranos celebra sus veinte años de la publicación de su álbum debut con una gira en la que repasa los hits de su discografía. Todavía no está confirmada la fecha en las que se pondrán a la venta las entradas, pero sí se sabe que será a través del sistema CoolCo.

El álbum debut epónimo de Franz Ferdinand fue publicado el 9 de febrero de 2004 y alcanzó los primeros números en las listas de éxitos. El disco, que contenía singles como "Take Me Out", "Michael", "The Dark of the Matinee" y "This Fire", se convirtió en un clásico de forma casi inmediata. El propio Alex Kapranos celebró el estreno del disco a principios de año con una publicación en Instagram donde apostaba a que la banda pudiera tener 20 años más de carrera. Mientras tanto, me hace feliz pensar que algunos de ustedes siguen divirtiéndose con esta vieja bestia. Pónganla a todo volumen. No tengan miedo de bailar", pedía el músico.



Además de Kapranos, el otro integrante original que permanece en Franz Ferdinand es el bajista Bob Hardy. La banda (ampliada a quinteto) se completa ahora con el tecladista Julian Corrie, el guitarrista Dino Bardot y la baterista Audrey Tait.