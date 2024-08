La Fiscalía de Venezuela anunció una investigación, por conspiración y otros delitos, de la página web donde la oposición mayoritaria asegura tener publicado el 83,5% de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que evidencian, según este sector antichavista, el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral declaró ganador a Nicolás Maduro.



Según un comunicado difundido en la red social X por el fiscal general, Tarek William Saab, se trata de documentos con los que la oposición mayoritaria --agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-- pretende usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). "Se decidió iniciar una investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página, por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración", indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el portal de la PUD, González Urrutia obtuvo 7.303.480 votos, mientras que Maduro 3.316.142, resultados basados en las actas que el bloque dice haber obtenido gracias a testigos electorales y miembros de mesa. Entretanto, el CNE, en su segundo y, de momento, último balance --leído el pasado viernes--, indicó que Maduro fue reelegido para un tercer sexenio consecutivo en el poder con 6.408.844 apoyos, mientras que González Urrutia reunió 5.326.104, con el 96,87% de las actas escrutadas, aunque el ente no las publicó hasta el momento.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó, a petición de Maduro, una investigación para certificar el resultado, para lo que citó, entre otros, a los 10 excandidatos, de los cuales González Urrutia rechazó asistir este miércoles por considerar que el procedimiento no se corresponde con ningún proceso contemplado en la legislación y supone una violación al debido proceso. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, entregó el lunes las actas de escrutinio de las presidenciales al TSJ, así como las de adjudicación y proclamación de Maduro como mandatario reelecto.

Reclaman las actas

A su vez los gobiernos de Brasil, Colombia y México insistieron este jueves en la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela divulgue las actas electorales de los cuestionados comicios presidenciales que dieron como vencedor a Nicolás Maduro.



Aunque los países dijeron tomar nota del proceso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que Maduro apela para que certifique su victoria, Brasil, Colombia y México "parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales", según un comunicado conjunto.

Colombia, Brasil y México "reiteran el llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos a las fuerzas de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley", indicaron en el comunicado.

La palabra de Maduro

Mientras tanto, Maduro dijo que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe muchos ataques desde las presidenciales del 28 de julio. "Atacaron todo el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones y todos los días hasta el día de hoy, recibieron 30 millones de ataques por minuto, nada más había que multiplicar eso y son millones de millones de ataques al sistema electrónico, a los sistemas de transmisión del Consejo Nacional Electoral", apuntó en un acto televisado, en el que sostuvo nuevamente que se trata de un "golpe de Estado cibernético, fascista y criminal".

El mandatario también denunció que la gran mayoría de quienes participaron en actos de violencia tras las elecciones, por los que --asegura-- van 2.229 detenidos, fueron entrenados en el estado estadounidense de Texas y Colombia, así como en Perú y Chile, como señaló hace una semana.

Maduro explicó que son grupos juveniles que fueron captados por el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, a quien llamó criminal de guerra, y por la líder antichavista María Corina Machado para realizar esas acciones, entre las que mencionó ataques a centros de salud y de educación y derribo de estatuas del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). "Este señor, Edmundo González Urrutia, y la demonia de la Machado fueron a buscar jóvenes para pervertirlos, los lanzaron a la violencia y ahora los abandonaron", agregó.

Tras el anuncio del resultado electoral por parte del CNE, hubo múltiples protestas en Caracas y varias regiones de Venezuela, señaladas por la oposición mayoritaria como expresiones espontáneas y legítimas, mientras que el Gobierno las tilda de criminales y terroristas, a la vez que denuncia un golpe de Estado encabezado por actores fascistas de la extrema derecha.

Según el Gobierno venezolano, al menos 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron heridos, mientras que do militares fallecieron. A estas víctimas mortales se suman, de acuerdo con la ONG Provea, 24 civiles muertos, algunos de ellos asesinados por efectivos de la fuerza pública o grupos irregulares armados, una aseveración que no fue confirmada ni comentada por las autoridades, que tampoco se refirieron al número de ciudadanos heridos.

Redes sociales

Un grupo de diputados de Venezuela preparan una ley para regular las redes sociales, luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara a las estadounidenses WhatsApp e Instagram y a la china TikTok como instrumentos "multiplicadores del odio y el fascismo" en el país, informó este jueves el partido gobernante PSUV, con amplia mayoría en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



La diputada chavista Imarú González indicó -en una nota de prensa- que el objetivo es "revisar o crear una norma" que regule el uso de las redes sociales, ante su "creciente impacto negativo" en "los niños, niñas y adolescentes" y "la violencia desatada en estas plataformas digitales". La también primera vicepresidenta de la Comisión de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos de la AN señaló que la discusión responde "al llamado" de Maduro, quien dijo recientemente que en Venezuela no hay "ningún tipo de regulación nacional" en esta materia.

Pedido de negociación

Por su parte, Corina Machado dijo que Maduro debe entender que su mejor opción es entablar una negociación con el antichavismo mayoritario, que insiste en la victoria de González Urrutia. A su juicio, ese proceso de diálogo tiene que tener como base el respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio, y si bien todavía no hay negociación, sí existe una absoluta disposición por parte de la PUD.

En una entrevista virtual con medios locales, adelantó que, en esas conversaciones, se ofrecerían garantías e incentivos para que, efectivamente, la transición fluya de una manera ordenada y estable.

La exdiputada no descarta que, con el apoyo de Brasil, México y Colombia --que la semana pasada expresaron su disposición para ayudar en los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos-, se pueda lograr establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva, un proceso al que también puedan incorporarse otros países como facilitadores.