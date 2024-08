Gracias al apoyo clave de la UCR, el gobierno nacional logró bloquear el rechazo al DNU 656 que dispuso 100 mil millones de pesos para los fondos reservados de la SIDE. Reunidos en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialsimo y sus aliados en el PRO y el radicalismo lograron frustrar la ofensiva de Nicolás Massot y los legisladores del peronismo. La UCR, que venía sosteniendo que había que rechazar urgentemente el decreto (y después cambió de opinión), quedó en el ojo de la tormenta al terciar en favor de la estrategia dilatoria de La Libertad Avanza de ir lidiando con los decretos por orden cronológico (lo que implicaría tratar primero DNUs anacrónicos de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández). Con esta maniobra, sin embargo, el gobierno solo logró ganar unos días: diputados del bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto y de Unión por la Patria ya trabajan para voltear el decreto en el recinto la semana que viene.

Presionados por los aliados, el oficialismo había definido convocar a la Bicameral de DNU para hoy. Con una picardía: no había incluido en el temario ninguno de los dos DNU de inteligencia que habían motivado la avanzada opositora. Es decir, el 656, que transfería unos 100 mil millones de pesos más a los fondos reservados, y el 614, que reestructuraba la ex AFI y la reconvertía en la nueva vieja SIDE. Frente a esto, los representantes de Unión por la Patria en la Bicameral habían exigido ampliar el temario: Carolina Gaillard presentó una moción en la reunión y demandó que se los tratara en el día. Pero no consiguió el número: los dos representantes de la UCR, Víctor Zimmermann y Francisco Monti, votarían en contra.

La comisión solo trató de ese modo los temas previstos, entre los que se incluyeron decretos pendientes de revisión de la Bicameral dictados durante las presidencias de los exmandatarios Mauricio Macri y Alberto Fernández, sumados a un puñado de normas de la gestión de Javier Milei.

La maniobra había sido motorizada por la diputada Carolina Gaillard, de Unión por la Patria (UxP), que puso a votación una moción para incluir los decretos con los que el Ejecutivo disolvió la AFI y formalizó la SIDE y, a su vez, el otro con el que le asignó 100 mil millones a ese organismo. Además de los seis senadores kirchneristas de esa comisión, la iniciativa recibió el apoyo del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal.



Del otro lado, la mayoría que bloqueó esa iniciativa se compuso por Francisco Monti (UCR), Víctor Zimmermann (UCR), Juan Carlos Pagotto (LLA), Luis Juez (PRO), Hernán Lombardi (PRO), Oscar Zago (MID), Lisandro Almirón (LLA) e Ivanna Arrascaeta (LLA). El faltazo lo dio el senador correntino de Unidad Federal Carlos Espínola.



Despejado el intento del kirchnerismo y Massot por avanzar con los DNU, el titular de la Bicameral, Pagotto, apuntalado por Lombardi, puso a votación una moción que resultó afirmativa para continuar con el orden del día original y fijar las siguientes reuniones de la Bicameral de Trámite Legislativo para el 22 de agosto y el 5 y 19 de septiembre próximo.



Más allá de la obturación de La Libertad Avanza con los radicales y PRO, los decretos establecen que, vencidos los 10 días de plazo de un DNU, cualquier bloque puede pedir su tratamiento en el recinto de sesiones, como ocurrió con el DNU 70/2023 de desregulación de la economía y que fue rechazado por el Senado en marzo.



En inicio del encuentro, Gaillard le pidió a Pagotto que explicara la razón por la que no incluyó en el temario oficial los decretos con los que el Ejecutivo disolvió la AFI y formalizó la SIDE. La inquietud residía en que tres senadores kirchneristas habían presentado en mesa de entrada, la semana pasada, una nota para pedir que se incluyeran en el temario de la Comisión Bicameral ambas resoluciones que la Casa Rosada hizo públicas días atrás. Si bien en su alocución Pagotto admitió que el pedido de Gaillard era válido, sostuvo que "así como el reglamento manda a incluirlo, hay una ley que dice que los gastos reservados de inteligencia se tienen que tratar de otra manera. Todo tiene que ver con todo, senadora, es inteligencia".



El guante lo recogió Massot, alfil de Pichetto, y resaltó los plazos que tiene la comisión, a diferencia de otras, y apuntó contra el Gobierno. "Ya está la hora de comparar con el gobierno anterior, el anterior del anterior. El funcionamiento de los DNU es anómalo. Esta comisión es la única que tiene 10 días para hacer efectivo sus dictámenes, justamente, porque funciona supletoriamente al normal régimen de formación de las leyes", explicó Massot. Y continuó: "Acá hay solo dos decretos sobre los cuales es efectivo que nosotros nos reunamos hoy, porque los demás las dos cámaras ya tienen libertad de tratarlos directamente. Sobre los únicos dos decretos que es relevante que hoy dictaminemos, o no, son los del diseño de la SIDE y su presupuesto".

Van por la revancha



Tras el revés, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y un grupo de radicales díscolos pidieron formalmente una sesión especial para el próximo jueves 15 de agosto con el objetivo de dejar sin efecto el decreto.

El jueves próximo, de todos modos, ya se habrá vencido el plazo de diez días que establece la normativa para que un DNU publicado en el Boletín Oficial pueda tratarse de forma expresa en las cámaras legislativas no habiendo sido previamente dictaminada su validez o invalidez en la mencionada bicameral.



Esta convocatoria al recinto contará con el acompañamiento de Unión por la Patria, que tiene 99 integrantes, y del Frente de Izquierda, de cinco miembros. De esta manera, prácticamente se asegura el quórum para habilitar la sesión especial.



Luego de que Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) frustrara el quórum para dar luz verde a la sesión del miércoles en la que iba a abordarse una agenda confeccionada por el oficialismo, con esta nueva ofensiva parlamentaria queda claro que tras el receso invernal el bloque presidido por Pichetto busca profundizar el enfrentamiento con La Libertad Avanza.



Como telón de fondo, hay una serie de broncas acumuladas por la decisión de Menem de haber dejado al bloque federal sin representación en la comisión bicameral de Inteligencia. Para ocupar un lugar en ese cuerpo, Pichetto proponía a Emilio Monzó, pero la decisión del riojano fue concederle ese lugar a un libertario.

El pedido de sesión fue firmado por Nicolás Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Facundo Manes (UCR), Juan Manuel López (CC), Carlos Gutiérrez (EF), Fernando Carbajal (UCR), Natalia de la Sota (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Margarita Stolbizer (EF), Marcela Coli (UCR), Mónica Fein (EF), Pablo Juliano (UCR), Alejandra Torres (EF), Pedro Galimberti (UCR), Manuel Aguirre (UCR) y Jorge Rizzotti (UCR).