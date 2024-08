En los galpones de Capital Humano no sólo se acumulan toneladas de alimentos todavía sin repartir, sino también miles de frazadas que podrían ayudar a las personas en situación de calle al menos a soportar la ola de frío. Con ese planteo, la organización social Proyecto 7 –que se dedica hace casi dos décadas a la problemática– presentó la semana pasada un amparo ante el fuero contencioso administrativo. La intención era conocer el stock de cobijas en poder de la supercartera que conduce Sandra Pettovello y saber cuántas se habían distribuido efectivamente, dado que en las veredas, recovas y ranchadas de las principales ciudades de todo el país nadie había visto ninguna. Tal como sucedió en las sucesivas cautelares respecto de la comida, la respuesta oficial de la ministra dejó mucho que desear. En el documento con los detalles de las supuestas entregas, al que accedió Página/12, figuran municipios y jurisdicciones que dicen no haber recibido nada de nada.

De acuerdo al informe de distribución que presentó Pettovello a pedido de la justicia, hasta fines de julio se habrían repartido un total de 5.929 frazadas en todo el país. Los destinatarios, siempre según el escrito, fueron aquellas provincias y/o municipios que “lo requirieron” a su ministerio. Este diario pudo comprobar sin embargo que, en muchos casos, las cobijas nunca llegaron.

“Cero frazadas, no recibimos ni una”, contestaron ante la consulta de este diario desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Lo curioso es que según el informe de Pettovello, la provincia fue el distrito al que más cobijas se le repartieron, unas 2570 en total. La misma respuesta (ninguna frazada recibida) diron en varios municipios bonaerenses que figuran como destinatarios de la ayuda, tanto de aquellos que son gobernados por intendentes del peronismo como de fuerzas cercanas al oficialismo.

“Es una situación vergonzosa, indignante, que demuestra una falta de empatía absoluta por las necesidades del pueblo, pero también una gran impericia”, sostuvo el referente de Proyecto 7, Horacio Ávila, y agregó que "en medio de la desidia, ya tenemos al menos unos 17 compañeros muertos" desde que empezó el invierno.

Muy mala para mentir

El planteo de Proyecto 7 había recaído en el juzgado contencioso administrativo número uno, a cargo del juez Enrique Alonso Regueria. El requerimiento solicitaba que "en un plazo de tres días hábiles, perfeccione la elaboración de un plan integral, eficaz y eficiente que posibilite la distribución inmediata y efectiva entrega, del total disponible en stock del bien material frazada a sectores de la población postergados y en situación de calle o en riesgo a estarlo". Entre los fundamentos, subrayaba “el contexto histórico que se atraviesa de una ola de frío polar demoledora de público y notorio conocimiento”.

La respuesta oficial, en ese marco, fue que se habían repartido 5.929 frazadas en todo el país, a lo largo de 48 tandas, por "requerimiento" de las provincias y municipios. Según ese listado fantasma, Buenos Aires recibió 2570; Santa Cruz, 1200; Neuquen, 650; Entre Ríos, 410; Corrientes, 385 y Misiones, 210.

No sólo desde la Provincia de Buenos Aires dicen no haber recibido una sola, sino que la misma situación se repite en otras jurisdicciones con gobernadores cercanos al gobierno libertario y en municipios concretos que figuran como receptores, en algunos casos, de centenares de mantas, y no recibieron ninguna.

En el caso de las provincias del sur del país es verosímil: a fines de junio, Pettovello difundió en el portal de presidencia un envío con destino a Santa Cruz coordinado con su par de Defensa, Luis Petri, cargado "de alimentos y frazadas, entre otros elementos" para "hacer frente al temporal más grave de los últimos 60 años, que afecta a las provincias con intensas nevadas y frío extremo".

Ése es el ejemplo que ponen en el entorno de la ministra sobre cómo se venía dando la distribución, pero hay otros casos muy llamativos, especialmente uno: la Ciudad de Buenos Aires. Según la presentación de la ministra, a la CABA se le dieron apenas... ¡4 frazadas! La Ciudad es el distrito con mayor cantidad de personas en situación de calle de todo el país: según el último censo oficial, el Ejecutivo porteño contó 4.009 personas sin techo, incluídas las que pasan la noche en un parador o centro de día. El censo fue en abril de este año. Siguiendo ese número, Pettovelo dice haber repartido una sóla frazada por cada mil personas.

Una mentira muy mal contada, aunque con el agravante de que se trata de un documento público, y falsificarlo es, claro, un delito tipificado.

¿Dónde están las frazadas?

Datos como el de CABA ponen en ridículo toda la presentación de la ministra. Incluso hay algunas inconsistencias respecto del stock total de mantas que dice tener guardadas en los galpones de Villa Martelli, el mismo donde están guardados los alimentos que les negó a los comedores populares. Página/12 reveló una auditoría interna de Capital Humano donde figura un stock de inicial --a diciembre de 2023-- de unas 81.861 mantas que la gestión actual había heredado de la anterior y estaban listas para repartir.

De ese total, unas 16.500 frazadas estaban guardadas en el depósito de Villa Martelli. Pero según informó la ministra, el stock a julio de este año (luego de haber repartido, según dijo, casi seis mil) se incrementó insólitamente a 17.659. Capital Humano no lanzó ninguna licitación ni compra directa del producto en lo que va del año, así que salvo que las mantas se reproduzcan como la virgen, los datos que le aportó a la justicia son, cuanto menos, erróneos.

Respecto del catálogo disponible en los otros galpones del ministerio (Tafí Viejo, en Tucumán, y Palermo, en CABA), el escrito no aporta ningún dato.

"¿Cuántas querés?"

Desde Proyecto 7 denuncian, además, que la ministra en persona se contactó esta semana con el abogado de la organización, Emiliano Villar, impulsor del amparo. La sorpresa del letrado, al otro lado del teléfono, fue total. "¿Cuántas frazadas querés?", cuenta que le preguntó la amiga del Presidente. La conversación, dice, terminó mal. "Cuando le dije que la situación debía resolverse por los canales institucionales, en la causa, cortó", relató Villar. En la organización vivieron la comunicación con el ministerio como un acto "patoteril" y buscarán avanzar en la causa para lograr que finalmente las mantas sean repartidas.

"En medio de esta desidia estatal, seguimos contando muertos de personas en situación de calle, porque nadie se hace cargo", dijo Ávila.