Manuel Passaglia, el ex intendente de San Nicolás que encabezará la boleta de diputados de la segunda sección electoral por el partido familiar Hechos tuiteó que "la ancha avenida del medio es la avenida del fracaso". Su texto alude, de manera apenas velada, a los encuentros entre Emilio Monzó y Mauricio Macri, por un lado, y Juan Schiaretti, Joaquín de la Torre, Julio Zamora, Guillermo Britos y Fernando Gray, por otro.

El clan no tiene lugar en ninguno de los dos espacios que hoy dominan la política nacional y bonaerense. El presidente Javier Milei le dijo taxativamente a su ministra Patricia Bullrich que no insista con ellos porque son "demasiado casta" y las negociaciones con enviados del gobernador para consumar su regreso al peronismo después de casi una década no prosperaron porque desde la familia "pedían demasiado".

Por eso se presentarán en las próximas elecciones del 7 de septiembre con una lista seccional propia, con el sello Hechos, recientemente lanzado. Se trata de una novedad sólo a medias, porque ya que se nutren de cierto armado con el que ya cuentan en las localidades vecinas de Ramallo y San Pedro.

Ahora, en su largo posteo en la red social X, Manuel, el más visceral y menos político del triángulo que completan su padre Ismael y su hermano Santiago, intenta desacreditar de antemano a cualquiera que intente disputar esa posición en el escenario político provincial.

"Esta semana seguramente veremos otra vez en las noticias la inminente decisión de muchos intendentes de 'agachar la cabeza y pasar por debajo del alambrado'. Al Presidente de la Nación y a su vocero tomándonos a todos de boludos y queriendo instalar su agenda para fanáticos y obsecuentes. O al Gobernador definir su futuro pensando en su conveniencia política si debe enfrentar a su jefa ahora presa o tendrá que esperar a un mejor timming".

"Y por último, también, a un rejunte de dirigentes supuestamente opuestos políticamente antes conocidos como 'radicales' o 'peronistas creyendo que esa avenida del medio es la solución mágica. Spoiler: será la ancha avenida del fracaso", sostiene Passagla en uno de los párrafos principales de su publicación.

Manuel juega al límite, aplicando a otros una definición de la que difícilmente podrían escapar él y su familia, por eso el posteo parece una iniciativa propia, más que una idea de su padre. "Son políticos discutiendo entre políticos queriendo sacar provecho de los tres lugares de confort que se vienen repartiendo hace años: los dos extremos de la grieta y la ancha avenida del fracaso", agrega.

Por último, afirma que "Hechos llegó y se instaló como algo nuevo y diferente. Buscando una renovación de verdad en base a una gestión comprobada en San Nicolás y con convicciones firmes sin miedo a ir para adelante, enfrentando y dando las batallas que hay que dar".

La campaña antisindical

Mientras tanto, en medio de una pelea por un aumento salarial del 100 por ciento, el intendente Santiago Passaglia solicitó al Tribunal del Trabajo Número 3 que le retire la tutela sindical al Sindicato de Trabajadores Municipales y a su secretario general, Rodolfo Cecchi, con quienes mantiene una disputa desde hace la menos dos años, cuando siendo Manuel intendente, en plena campaña electoral de 2023 dieron de baja el de manera irregular el convenio que los unía a IOMA.

La férrea oposición del sindicato fue uno de los elementos necesarios para frustrar el plan de los Passaglia de privatizar la salud local. El año pasado, el sucesor de Manuel, su hermano Santiago, debió firmar un nuevo acuerdo con el instituto provincial, para restablecer relaciones y prestaciones.

Sin embargo, la persecusión contra el STM y su secretario general nunca cesó. Primero fue trasladado a otra delegación, en la localidad de Conesa, distante unos 40 kilómetros de su puesto de trabajo habitual y de su domicilio. Ante la denuncia, la justicia laboral falló que Cecchi debía ser restituido en su puesto habitual, pero a más de un año de la sentencia, los Passaglia siguen en rebeldía.

Varios elementos parecen haber desatado un nuevo episodio de furia del clan. Uno, el reclamo de aumento salarial, el otro el compromiso con la lucha de los vecinos para impedir que se vaciaran las salas de prmeros auxilios de General Rojo y, por último, el involucramiento de su principal dirigente en la campaña electoral, junto a la actual directora del puerto, la camporista Cecilia Comerio.