En las efemérides del 9 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1914. Nace Hedy Lamarr

Nace en Viena Hedy Lamarr. Fue una de las más populares actrices del Hollywood clásico de los años 30 y 40, tras su etapa europea, que incluye, en el film checo Éxtasis, el primer orgasmo femenino de la historia del cine. Fue la protagonista de Sansón y Dalila, entre otros films. Durante la guerra, colaboró con el gobierno estadounidense y creó un sistema de comunicación secreta en base al espectro ensanchado por salto de frecuencia. De esa manera, se pudieron establecer comunicaciones inalámbricas. El sistema es el antecedente directo del wi-fi. Murió en 2000 y en su honor el 9 de noviembre es el Día del Inventor.

1917. El estreno de El apóstol, la primera película animada

Se estrena en la Argentina El apóstol, de Quirino Cristiani. Se trata del primer film de animación en el mundo. La sátira sobre Hipólito Yrigoyen derivó, 14 años después, en Peludópolis, la primera película animada sonora de la historia del cine. Las dos películas están perdidas. En honor al estreno de El apóstol, el 9 de noviembre es el Día Nacional de la Animación Argentina.

1934. El nacimiento de Carl Sagan

Nace el astrónomo Carl Sagan. Mundialmente conocido por la serie Cosmos, Sagan fue uno de los divulgadores científicos más importantes en los medios. Falleció en 1996.

1938. La Noche de los Cristales Rotos

La Alemania nazi lleva adelante el pogrom más grande de la historia, la Noche de los Cristales Rotos. El asesinato de un diplomático en la embajada en Francia es usado como excusa para los ataques masivos a cargo de las SA, las SS y las Juventudes Hitlerianas. 91 judíos son asesinados y otros 30 mil son deportados a campos de concentración. Saquean gran cantidad de casas, comercios e instituciones judías en Alemania y en la recién anexada Austria. Se calcula que son quemadas unas mil sinagogas y resultan dañadas 7 mil propiedades. La Kristallnacht es considerada el paso previo a la política de exterminio de los judíos por parte del Tercer Reich.

1940. Se estrena el Concierto de Aranjuez

En Barcelona se produce el estreno mundial de la obra para guitarra y orquesta más famosa de la historia de la música: el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Regino Saínz de la Maza es el solista de una obra que se volverá inmensamente popular, sobre todo el segundo movimiento, el adagio. Su autor nació en 1901, perdió la vista a los 3 años y falleció en 1999.

1946. Muere Salvador Mazza

Fallece Salvador Mazza en Monterrey, México. El médico argentino tenía 60 años. Fue quien completó los estudios del brasileño Carlos Chagas sobre la tripanosomiasis americana, que transmite la vinchuca. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina (Mepra), que instaló en la provincia de Jujuy y luego en Buenos Aires, aportó investigaciones fundamentales sobre el Mal de Chagas. La Mepra se disolvió en 1959. La historia de Mazza es el tema de Casas de fuego, la película de Juan Bautista Stagnaro con Miguel Ángel Solá, estrenada en 1995.

1948. Nace Caloi

Nace Carlos Loiseau, Caloi. El creador de Clemente vio la luz en la provincia de Salta. Dibujó a su criatura hasta su muerte, en 2012. También condujo el programa Caloi en su tinta y fue uno de los más respetados humoristas gráficos del país. Su hijo Tute también es dibujante.

1970. Fallece De Gaulle

Charles De Gaulle, la principal figura de Francia en el siglo XX, muere 13 días antes de cumplir 80 años. Combatió en la Primera Guerra Mundial y fue prisionero de los alemanes. Más tarde ocupó cargos en el Estado Mayor. Tras la caída de París, en 1940, se convirtió en el líder de la resistencia a la ocupación alemana. Encabezó el Gobierno de la Francia Libre. Se retiró tras la guerra, con un enorme prestigio. Reapareció en 1958 y se convirtió en presidente de la flamante V República, en medio de la crisis de Argelia. Promovió el acercamiento a Alemania Federal y abandonó la OTAN. Enfrentó los sucesos de mayo del 68 y, tras perder un referéndum en 1969, dejó la presidencia.

1985. Kasparov, campeón mundial de ajedrez

Comienza la era de Garry Kasparov en el ajedrez. Derrota en Moscú a Anatoly Karpov en el match por el título mundial y a los 22 años se convierte en el campeón más joven de la historia. Nacido en Bakú en 1963, mantendrá uno de los grandes duelos de la historia del ajedrez y del deporte en general con Karpov. En 1993 rompió con la Federación Internacional y creó la Asociación Profesional de Ajedrez. Fue campeón de esta nueva organización hasta 2000. Se retiró en 2005 y se dedicó a la política, siendo opositor a Vladimir Putin.

1989. La caída del Muro de Berlín

Los cambios en Europa del Este llegan a su momento culminante. Alemania Oriental anuncia la apertura de sus fronteras con Occidente y miles de personas se abalanzan a los pasos fronterizos. Cae el Muro de Berlín, que divide la ciudad desde 1961. La imagen es el símbolo del colapso del comunismo, imperante en los países de Europa Oriental desde el final de la Segunda Guerra.

2004. Adiós a Stieg Larsson, el creador de Millennium

El periodista sueco Stieg Larsson muere en Estocolmo a los 50 años. Su fallecimiento se produjo días después de haber terminado el tercer volumen de una saga que se publicaría de forma póstuma y sería un éxito editorial de alcance global: Millennium. Las novelas protagonizadas por el periodista de investigación Mikael Blomkvist (alter ego de Larsson) y la hacker Lisbeth Salander (uno de los personajes literarios más fascinantes del siglo XXI) son Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire, y llegaron al cine. El periodista y escritor David Lagercrantz continuó la serie con otros tres libros. Una nueva trilogía fue iniciada después por Karin Smirnoff.

2022. Muere Gal Costa

La cantante Gal Costa fallece a los 77 años en San Pablo. Uno de los íconos de la música brasileña, su nombre completo era Maria da Graça Costa Penna Burgos y había nacido en Salvador de Bahía en 1945. Su carrera se extendió desde los años 60, con gran éxito dentro y fuera de su país.

Además, es el Día Internacional de los Récords Guinness.