Un conductor fue inhabilitado por tres meses por haber pasado deliberadamente sobre una perra mestiza en un hecho ocurrido en la localidad de Campo Quijano. En la ciudad de Salta, otro hombre fue condenado a prisión efectiva por agredir a un perro con un destornillador mientras huía tras intentar robar en el barrio Pablo Saravia.

En Campo Quijano la causa se inició el 7 de octubre a partir de la denuncia presentada por una integrante de una organización protectora de animales, quien aportó un video en el que se observa que un hombre pasa deliberadamente con su vehículo sobre una perra mestiza, causándole graves lesiones. La intervención de la médica veterinaria permitió constatar el daño sufrido por el animal y debió practicarle la eutanasia "para evitar mayores sufrimientos".

En respuesta a la denuncia, el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, solicitó una medida preventiva contra el imputado, en atención a la protección de los animales y a la prevención de riesgos para terceros. El Grupo de Investigaciones Sector 82 logró identificar al conductor del vehículo involucrado, quien quedó individualizado en el informe técnico incorporado a la causa.

El fiscal Escalante valoró la conducta del hombre como constitutiva del delito de actos de crueldad contra animales, previsto en el artículo 1 en función del artículo 3, inciso 7, de la Ley 14.346. Destacó que refleja "un daño físico intencional y la total indiferencia del autor hacia el sufrimiento del animal, lo que vulnera la normativa vigente y los principios de protección de los animales como sujetos de derecho".

Ante la gravedad del hecho y la manera en que se cometió, el fiscal solicitó la medida preventiva de inhabilitación para conducir vehículos por el término de tres meses, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para terceros y garantizar la efectividad de la investigación. La solicitud fue resuelta a favor por el Juzgado de Garantías, que dispuso la notificación a la Policía de Tránsito de Salta, a la Jefatura Policial y a la Municipalidad de Campo Quijano.

En el barrio Pablo Saravia el segundo hecho tuvo lugar en la madrugada del 9 de octubre último. Un hombre de 37 años ingresó a una vivienda con intención de robar. Fue observado por un oficial de policía que se encontraba de licencia, quien lo vio saltar la reja y entrar a la propiedad. Al ser detectado, el hombre trató de escapar por los techos y, en su huida, bajó en la casa del vecino, donde intentó entrar a una de las habitaciones. No logró su objetivo debido a la presencia de un perro, al que agredió con un destornillador.

Tras la agresión, escapó, pero fue capturado por el policía y un vecino, a pesar de que se resistió exhibiendo el destornillador con que había herido al animal.

En una audiencia flexible y multipropósito, las partes acordaron un juicio abreviado. El juez de Garantías interviniente lo condenó a seis meses de prisión de ejecución efectiva por los delitos de violación de domicilio (dos hechos) y actos de crueldad animal.

Además, este hombre fue declarado reincidente por novena vez, según los antecedentes condenatorios que registraba, y trasladado a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas para el cumplimiento de la pena. Además, se dispuso que reciba un ttatamiento de rehabilitación por su adicción a la pasta base.