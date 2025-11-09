Este domingo 9 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se espera una jornada parcialmente nublada, sin probabilidad de lluvias. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 26 grados.

El lunes las condiciones serán similares a la jornada anterior, con cielo algo nublado y valores térmicos de entre 15 y 27 grados.

Para el martes la temperatura seguirá en leve ascenso (16 grados de mínima y 28 de máxima) y podrían registrarse algunos chaparrones por la tarde/noche.