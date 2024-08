La visita de legisladores de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad también cosechó repudios en el Senado de Salta, que, a diferencia dela Cámara de Diputados provincial, no se pronunció en pleno sobre esta cuestión. "No quieran traer a la agenda de hoy, cosas ya juzgadas, no lo vamos a permitir, por ese nunca más”, aseguró el senador Héctor Calabró.

En cambio, varios senadores aprovecharon ayer el espacio de Manifestaciones para repudiar la visita y alertaron sobre la intención de este espacio político de avanzar con medidas que beneficien a los genocidas que fueron condenados por la Justicia por crímenes aberrantes cometidos en el marco de la última dictadura cívico militar.

“Creo que ha sido desafortunada la decisión de algunos legisladores nacionales” de visitar a los represores, sostuvo el senador Walter Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. El legislador destacó que la visita a los genocidas que cumplen sentencias en el penal federal de Ezeiza fue gestionada de manera oficial, como lo demuestra el hecho de que usaron vehículos oficiales del Senado de la Nación. Además, “se rumorea que hay un anteproyecto para la posible liberación o cumplir la condena domiciliaria”, advirtió.

Cruz consideró que en este momento corresponde sentar un posicionamiento. “Manifestamos nuestro desacuerdo, nuestro repudio a estas actividades y ojalá sean explicadas, sean corregidas, y no sean una de las tantas distracciones que el gobierno nacional trata de poner en el tapete de la dicusión para tapar los verdaderos problemas y más urgentes que están pasando en la República Argentina”, afirmó.

También señaló que estas personas son "genocidas”, han cometido delitos de lesa humanidad, no delitos comunes, sino hechos aberrantes “que no queremos que ocurran nunca más”.

También el senador Walter Wayar afirmó que la visita a los represores fue "institucional". Aseguró que estos hechos del pasado reciente no deben ser olvidados, como garantía de no repetición.

"Sectores minoritarios acompañados por potencias extranjeras, por un sector cívico, por eso fue un golpe cívico militar, tomaron el poder, rompiendo el orden constitucional, y con ese poder de facto dictatorial, con las armas del pueblo, asesinaron, torturaron, vejaron, violaron hombres y mujeres, se apropiaron de niños. Y ahora nos quieren hacer creer que tiene que estar tipificado como un delito más", recordó antes de insistir: "No es lo mismo, que un ciudadano cometa un delito de una gravedad suma" que cuando "el delito lo comete el Estado". Por eso son delitos de lesa humanidad, que no prescriben, y tampoco se puede aceptar la libertad, sostuvo.

También recordó que la investigación de los crímenes cometidos por el terrorismo estatal no es una política de un partido en particular, sino que fue una decisión de la sociedad, y “el presidente Raúl Alfonsín impulsó, acompaño, fortaleció el proceso para que con un juicio sean condenados” los miembros de las Juntas.

Y cuando Carlos Menem pretendió poner un punto final y obligar a una reconciliación, la sociedad "no quiso el perdón, mayoritariamente llegó a la decisión de que los condenados por delitos de lesa humanidad cumplan prisión".

Por otro lado, aseguró que los legisladores de LLA no expresan lo que quiere la mayoría del electorado argentino.

El senador Héctor Calabró también repudió la visita, que "se quiere banalizar”, dijo. Señaló que se habían pensadovarias visitas “cuyo objertivo final” era elaborar medidas que les permitieran beneficios y salieran de la cárcel, que ”bien merecida se la tienen por genocidas, por torturadores, por haber destruido a toda una generación en la Argentina”, sostuvo.

“No podemos pasar por alto estos temas”, insistió. “Ya es cosa juzgada, la justicia argentina ya los condenó, no quieran con algunos efectos, con fotitos, queriendo disimular, no quieran traer a la agenda de hoy, cosas ya juzgadas, no lo vamos a permitir, por ese nunca más”, aseguró.

Calabró también condenó los hechos de violencia de género denunciados por Fabiola Yañez, la expareja del expresidente Alberto Fernández. Pero cuestionó que LLA pretenda hacer un uso político de esta situación y diga que defiende los derechos de las mujeres, cuando está provocando un retroceso en las políticas en ese sentido. Por las políticas de género es que Yañez pudo denunciar al expresidente, dijo. Es lo que consiguió la lucha de las mujeres con el acompañamiento de los legisladores, agregó.

“No se confundan, este gobierno nada hace ni nada quiere hacer por este derecho”, eliminó ministerios, y normas, echó a personas que trabajaban para eliminar la violencia contra las mujeres. “Este gobierno nacional no defiende a las mujeres violentadas”. “No pone un peso, ha desfinanciado todo lo que tiene que ver con la protección de estos derechos”, recordó.