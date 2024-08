Víctor Hugo Morales y Cynthia García debatieron este viernes las repercusiones y lo que hay detrás de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández de parte de la exprimera dama, Fabiola Yañez, así como del video que se filtró con Tamara Pettinato.



García comenzó marcando claramente el límite de la discusión: “La foto es tremenda. Y esto recién empieza. Porque está la violencia de género terrible. Repudiable. Y la Justicia tiene que investigar”.

De todos modos, la conductora de la 750 marcó una diferencia y aseguró que “no hacían falta las fotos” de la exprimera dama golpeada. No por una cuestión de credibilidad, ya que fue clara en el rol que debe cumplir la Justicia, sino por el carácter de revictimización que puede significar que esas imágenes se repitan una y otra vez hasta el agotamiento, sin la autorización de la propia Yañez.



Luego, García hizo foco en el video que circuló del expresidente coqueteando con Pettinato en la Casa Rosada. “Es una cosa indecorosa, escandalosa. La procedencia de ese video hay que verla. Esto no va a parar. Es una situación de muchísimo daño. Vos pensá que Alberto Fernández dijo que él venía a terminar con el kirchnerismo. Capaz que lo logra”.

“Estoy corriendo lo de la violencia de género que es totalmente repudiable. Esto hace a la connotación de lo que habilita. Pensá en todo lo que va a habilitar una derecha que no tiene miramientos en nada. Tenemos una inflación que no baja, un proyecto de indultos a genocidas. Y, sin embargo, producto de las condiciones de posibilidad que habilitan, esto va a perforar toda esa construcción de sentido”, añadió.

Por su lado, Víctor Hugo Morales pidió ser cautos a la hora de instalar determinados temas en la agenda periodística. “Hace mucho daño, pero no solo a él”, dijo. Pero le contestó a García: “También no te dejes arrinconar por la malicia de quienes quieren sacar de esto un rédito político”.

“Acá tenemos un ser humano que estaba lleno de aspectos que todavía no se pueden ni entender. Yo el video no quise ni verlo. Uno piensa que en la Casa Rosada la gente está haciendo cosas más importantes. Si es que la gente no aprendió nada. Porque tenés que aprender cómo usan ciertos aspectos de la vida de la gente para hacer daño”, añadió.

Luego, dijo: “Ocultaron Lago Escondido y te ponen 700 veces un video que solo conduce a decir ‘qué tarado, qué bobo’. Me da la impresión de que no es bueno hacerles el juego de escandalizarnos más allá de lo que corresponde. Esto da para una charla de boliche, para reírte de ese señor Alberto. Pero vamos a hablar de lo que hay que hablar”.

“Que no nos impongan desde los medios tan interesados en ocultar lo que está pasando. Lo que le pasa a la Argentina es una atrocidad, desde lo económico, desde lo social. No hay, me parece, que dar por estos temas más de los que corresponde dar. Un personaje que defrauda, ya no sabes qué decir de él. Pero a mí no me representa. A los que luchan, no los representa. A los luchan por el género, no los representa”, finalizó.