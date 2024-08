El panelista de streaming Homero Pettinato defendió este viernes a su hermana, Tamara Pettinato, tras los ataques mediáticos y virtuales que recibió la conductora radial por la difusión de unos videos privados de ella y el expresidente Alberto Fernández, quien afronta una denuncia penal por violencia de género por parte de la ex primera dama Fabiola Yáñez.

Después de que los medios nacionales difundieran dos filmaciones que acrecentaron la pésima reputación del exmandatario nacional, pero que no tienen conexión con la denuncia penal, el conductor de Sería Increíble (Olga) expresó en su cuenta de X: "Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador".

Homero Pettinato defendió a su hermana Tamara tras los ataques en X. (Imagen: captura de pantalla)

"Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia", agregó Homero, que es el más grande de los cinco hijos del músico Roberto Pettinato. Para concluir, agregó: "Linchen al malo". El posteo recibió más de 24 mil "me gusta", y numerosas respuestas.

En tanto, cuando un usuario le contestó que las críticas no estaban dirigidas a "su hermana", sino a las "causas nobles como el feminismo" o el "peronismo", Pettinato recordó que un medio nacional de gran difusión en el país utilizó a su hermana como protagonista de la tapa de su diario de este viernes.

Homero Pettinato y su hermana Tamara, de niños. (Imagen: Instagram @homeropettinato)

De esta manera, el conductor radial se convirtió en uno más de los que defendieron públicamente a la conductora de radio y streaming, quien apareció en videos "coqueteando" con quien fue presidente entre 2019 y 2023.

Cómo son los videos de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

En rigor, a la conductora la quisieron pegar a la escandalosa imagen de Fernández desde este jueves por la noche cuando una señal televisiva difundió una filmación --de dudoso origen-- de la reproducción de un video en la pantalla de un celular, en el que solo se la ve a ella, sentada en el despacho presidencial de la Casa Rosada, con una cerveza en una mano. De fondo, en el audiovisual, se escucha la voz del entonces mandatario nacional, que supuestamente es el que está grabando la conversación.

En ningún momento del video la conductora comete alguna irregularidad, lo único que hace es bromear y adular al ex Jefe de Estado --se dicen "te amo" mutuamente entre risas--aunque según trascendió, ese encuentro habría ocurrido en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, cuando regían estrictos protocolos sanitarios. En tanto, este viernes por la mañana salió otro video, también filmado por el expresidente, en el cual se ve a la periodista dedicándole “una carta de amor”.

Cómo reaccionó Tamara Pettinato a las críticas

La conductora no se presentó este viernes por la mañana a los programas de los que participa habitualmente. La fuerte y desproporcionada reacción que se desató en su contra en las redes la obligó a alejarse momentáneamente de sus puestos de trabajo.

La panelista se ausentó esta mañana del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos, así como tampoco estuvo presente en el programa Ella empezó, de Radio Metro. Tampoco salió al aire anoche en Final Feliz, programa del canal de streaming de Blender --el segmento se levantó sin previo aviso ni justificación--.



Qué dijeron sus compañeros de trabajo

Al respecto, esta mañana, en el programa Esto es desayuno del canal de Youtube de Blender, el conductor Federico Simonetti explicó: "Ella no estaba para hacer el programa", en referencia a la ausencia de la noche del jueves.

"El foco tiene que estar puesto en realidad en la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, y no en los videos que adornan un poco esa causa, y que sirven un poco para complementar, más allá de que nos dispara el morbo", consignó.

Asimismo, el conductor líder de YAQPY, Ernesto Tenembaum, explicó el motivo por el cual la conductora no estaría presente esta mañana y expresó su mirada sobre esta cuestión.

"Hoy es un día particularmente triste para nuestro equipo porque la situación que involucra a Tamara impacta muy fuerte sobre nosotros", comenzó señalando el periodista, y agregó: "Tamara es una persona buena, a la que nosotros queremos mucho. (...) Naturalmente, de Alberto Fernández, que es la otra persona involucrada en el video, la actitud es indignante, es algo que no corresponde en un presidente".

Tamara Pettinato no fue a trabajar a sus programas de radio este viernes tras los ataques por la difusión de videos con Alberto Fernández. (Imagen: Instagram @tamarapettinato)

"Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, desde que apareció la foto en (la quinta de) Olivos, y quizás desde antes, que era un hombre que no estaba honrando su categoría como presidente", ratificó Tenembaum sobre el exmandatario.

Sobre los videos difundidos, opinó que "es natural que nos indignemos con un personaje (por Fernández) que a estas alturas es claro que nunca debió haber estado en ese lugar", pero remarcó: "Como amigo a Tamara, podría decirle en la intimidad algunas cosas respecto de esto, pero finalmente, es una persona mayor que hace con su vida, su cuerpo y sus relaciones lo que le parece".

Por último, contó que le expresó a Tamara Pettinato que podía regresar al programa y explicar lo que quisiera "cuando esté en condiciones".

En cuanto al programa radial Ella empezó, que la hija de Roberto Pettinato conduce a media mañana, la panelista Vicky Garabal expresó: "Creo que todos los temas se mezclan, y eso es muy injusto".

"Son todos temas diferentes. El que me parece más importante o juzgable es lo que le pasó a Fabiola, que claramente es una víctima de violencia de género, y que está haciendo una denuncia. No hay que revictimizarla y subir fotos que quizás no consintió para que circulen, ya que es un proceso doloroso y más cuando tenés un hijo", espetó.

También consideró que sobre el video de Tamara que no comprendía el motivo por el cual se había convertido en "noticia", y señaló: "Es una cuestión privada, que ella no sacó públicamente. Cuándo fue y cuándo no ninguno de nosotros los sabe".

Finalmente, consideró que era "muy injusto que el foco se ponga ahí". "Es vil unir las dos noticias, no tiene ningún sentido, es una utilización mediática porque sirve, funciona... y así es la vida".