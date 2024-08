Los chats entre Yañez y Fernández

La serie de chats fueron difundidos anoche tarde por un portal, que no aclaró cuál era su procedencia.

-- Esto no funciona así --escribió ella en uno de los diálogos de la serie. "Todo el tiempo me golpeas. Es insólito", continúa en otro tramo. Y luego: "No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación".



En las capturas también aparecen respuestas del exmandatario. "Pero terminá de discutir --le dice--, al final terminamos peleando nosotros por todos los demas. Por favor, vení". Ella responde a su vez. Le dice: "Me volves a pegar. Estas loco". Y él replica: "Me siento mal". En ese contexto aparece aquella respuesta del inicio. Ella dice: "Venis golpeándome tres días seguidos", durante un intercambio que por momento suena incoherente y en el que ella le dice acto seguido: "Cuando me samarreaste me dejaste moretones".



La sucesión de mensajes publicados anoche con la serie de fotografías y diálogos entre los dos en distintos momentos de la relación de pareja provocó un nuevo tembladeral político en las redes con Fernández apuntado en primera línea. Los trolls del oficialismo y primeras líneas del Gobierno no tardaron en salir rápidamente a buscar rédito político como desde el primer día del escándalo.