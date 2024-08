Tras la denuncia por violencia género que Fabiola Yañez presentó contra Alberto Fernández, las redes sociales se llenaron de mensajes machistas -que también fueron replicados por distintos medios de comunicación- contra artistas y periodistas con ideas afines al progresismo, que fueron señaladas en esas publicaciones como presuntas parejas sexuales del exmandatario.

Entre las atacadas se encuentran Tamara Petinatto, Florencia Peña, Luciana Rubinska y Úrsula Vargues, quienes salieron en las últimas horas a desmentir las acusaciones y a señalar el machismo que subyace a las mismas.

Tamara Petinatto

El jueves por la noche, casi al mismo tiempo en que un medio de comunicación filtró fotos de Fabiola Yañez con moretones en su cara y en uno de sus brazos, aparecieron dos videos de la conductora de radio y televisión Tamara Petinatto junto a Fernández en la Casa Rosada. Desde ese día, la joven fue blanco de lo que ella describió luego como una "campaña de hostigamiento", con numerosos comentarios machistas, algunos inclusive con amenazas.



Este lunes, luego de dejar pasar unos días, la joven hizo un descargo en su cuenta de Instagram, donde cuestionó que "una violencia de género -en referencia a lo denunciado por Fabiola Yañez- se tape con más violencia contra una mujer".

“Luego de un breve silencio sentí la necesidad de aclarar algunas cosas. En los últimos días fui víctima de una campaña de hostigamiento producto de la publicación de un video de carácter privado en el que aparezco filmada por el expresidente Alberto Fernández. Las intenciones por las cuales se hace público y se difunde este material pueden ser muchas. No me voy a detener en eso", comenzó Petinatto en su descargo.

En los últimos días, denunció al joven, "estoy siendo blanco de innumerables acosos y amenazas referidas a mi vida privada plagadas de mentiras e información falsa", algunas "en medios de comunicación y redes sociales" y otras "llegan vía mensajería privada con mensajes intimidatorios, haciendo mención también a posibles nuevas difusiones".

En primer lugar, puntualizó la conductora, "quería aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022", en un momento donde "no había restricciones sanitarias".

"Resulta obvio que conozco al expresidente y tengo un vínculo de confianza con él. Sin embargo una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso", aseguró Petinatto, al tiempo que advirtió que la están usando para "desviar el foco" de atención. "¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?", cuestionó en ese sentido.

En otro tramo de su descargo, aclaró que para el trabajo que realizó para la Secretaría de Comercio de la Nación fue contratada por una productora privada y "bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en medios de comunicación con absoluta liviandad", dijo.

"No me acomodó ni recomendó nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró un solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el expresidente", afirmó, e insistió: "Que ironía. ¿Se defiende a una víctima de violencia de género mediante su revictimización? ¿Se la protege atacando, cosificando y denigrando a la mujer? La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista".

Sobre el final, pidió que deje de utilizarse su nombre y "de hacerse valoraciones morales en el marco de una situación que me excede, que se respete mi persona sin ser víctima de hostigamiento y persecución".

Florencia Peña

La actriz Florencia Peña, quien años atrás fue víctima de numerosos ataques luego de que se conociera que visitó la Quinta de Olivos durante la pandemia, volvió a ser señalada esta semana como posible pareja sexual de Alberto Fernández. En redes sociales incluso circularon versiones que aseguraban la existencia de un video de la actriz con el exmandatario en Casa Rosada.

"No hay ningún video mío que esté por salir, el que se compró los pochoclos, cómaselos", respondió Peña a quienes la agredieron, luego de cuestionar la idea misógina de que "la única razón por la que yo me puedo juntar a solas con un hombre es haciendo un pete".

"La campaña de misoginia fue feroz", apuntó Peña y expresó su hartazgo respecto del tratamiento mediático que recibe la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente: "Yo no trabajo de molestar a los demás, de hablar de la vida del otro, yo me ocupé de ser la mejor artista que puedo ser, y que me metan por la ventana en un hecho muy grave, que estamos todos los argentinos muy inquietos por esto que está pasando, nos da mucha angustia no poder ser un país con menos grieta...”.

La actriz contó que se enteró el jueves pasado, a la salida del teatro, que en las redes sociales había sido involucrada en una supuesta relación con Fernández. "Me dicen que soy TT en Twitter, por lo del Alberto, por la visita", contó en una entrevista en UrbanaPlay y describió la falsa noticia como "un balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo".

Peña remarcó en repetidas oportunidades que su única reunión en Olivos con el expresidente fue durante la pandemia de Covid-19 para hablar del trabajo de los actores en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y criticó a quienes difundieron mensajes misóginos por validar "el pensamiento de que yo por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con el que era Presidente, era solo haciendo un pete".

Luciana Rubinska

La periodista Luciana Rubinska también estuvo señalada en redes sociales y por algunos medios de comunicación como posible pareja de Alberto Fernández. Este lunes, en un programa televisivo, la trabajadora de prensa desmintió las acusaciones y se quejó del machismo detrás de los rumores.

"Primero, el tema de las redes sociales es un foco de basura, es una cloaca. Lo que más me llamó la atención no es lo de las redes sociales, sino que me empezaron a llegar comentarios en Instagram y otros de amigos y amigas con 'Che, dicen que vos...' (...) Entonces, desmiento totalmente. Yo no tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández", sostuvo.

"Mi solidaridad es total con la víctima, con Fabiola. Fue muy escalofriante escuchar su relato y su denuncia", expresó Rubinska, al tiempo que pidió "hacer eje en cómo algunos periodistas, no todos, compran las fake news y las reproducen sin ningún tipo de prueba, generando permanentemente una injuria".

"Me preocupa que colegas a los que les tenía respeto den a entender algo sin preguntarme y haciéndose eco de una fake news. Eso es preocupante, porque, hasta ahora, no hay modo de resguardarse de las cloacas de Instagram y de Twitter. Pero con los periodistas tiene que haber un límite, porque instalan, instalan, instalan y algo quedará", se quejó.

Respecto a Alberto Fernández, dijo que mantuvo "una relación profesional como tuvimos muchos periodistas" y que en ese marco lo ha utilizado como "una fuente permanente, sobre la cuarentena, sobre Vicentín".

En ese sentido, advirtió sobre el machismo al que se las somete a las trabajadoras de prensa: "Cuando una mujer periodista tiene una información o logra una entrevista relevante es 'Ah, porque te quiere, jaja, ah, porque tenés algo, jaja...'. En cambio cuando un periodista varón hace una buena cobertura, es un excelente periodista".

Úrsula Vargues

En el caso de la periodista y conductora Úrsula Vargues, todo comenzó con la viralización de un tuit falso en el que afirmaba haber tenido un encuentro sexual con el expresidente. "Mirá vos... Antes de que salga el video, ¡sí! le chupe la pi** al presidente. Pero no es un genocida como los que votaron ustedes chiquis. Buenas noches", decía el supuesto posteo de la periodista.

Horas después, la exmodelo desmintió haber realizado esa publicación. Sin embargo, para ese momento, algunos medios de comunicación ya habían compartido el falso mensaje, entre ellos Canal 13. "A las autoridades de @eltreceoficial solicito se retracten en 24hs por la noticia falsa que lesiona mi honor y que fue publicada en sus programas. La violencia debe ser repudiable siempre. El tuit es Fake. Si no lo hacen ustedes me veré obligada a recurrir a la justicia", publicó, arrobando al abogado Gregorio Dalbon.

Vargues también desmintió a Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), otro de los periodistas que compartió el tuit falso. "Che, rey del chimento, ¿no chequeas la info antes de publicarla y violentar así la dignidad de una mujer? Y la Sra. Yanina Latorre, ¿si te tirás al río se tira también? Es fake este tuit y lo sabés. Espero te retractes por esta vía o caso contrario será ante un Juez", le dijo en X.

El ida y vuelta entre ambos continuó y el periodista de espectáculos le respondió: “Reina de la nada misma, ¿ya explicaste a qué corno fuiste a ver al violento a la quinta de Olivos, mientras se morían 130 mil argentinos?”. Y sumó: “Si es fake, me retracto (...) Te deseo un éxito en la vida. Que te llegue”.

La exmodelo volvió a contestarle: “No sabía que era tu reina. La verdad, no tenía mucha esperanza en tu retractación, pero mi abogado Gregorio Dalbon me dijo que eras un caballero o algo así... Agradezco tus disculpas y que te hayas retractado. Buena semana, rey”.