Luego de que la actriz y conductora Florencia Peña diera a conocer que fue víctima de graves ataques misóginos e insultos por su reunión con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, ocurrida en mayo de 2020, los colectivos de Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas expresaron su solidaridad y repudiaron “la violencia en las redes contra mujeres y disidencias”. En ese mismo sentido, manifestaron su apoyo las funcionarias del Gobierno nacional, Vilma Ibarra y Elizabeth Gómez Alcorta.

“Nosotras, periodistas y actrices argentinas, manifestamos nuestro rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante; pero que ocurre sistemáticamente”, comienza el comunicado difundido en la tarde de este lunes. Y agrega: “Repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios, el acoso y las fake news”.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, también se pronunció sobre el caso y apuntó directamente contra el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, que lanzó repudiables comentarios sobre Peña y tildó el caso como “escándalo sexual”.

“Una vez más Fernando Iglesias es noticia por sus dichos misóginos. No podemos ni debemos normalizarlo. El diputado Iglesias es un representante del pueblo y sus posicionamientos son los de un funcionario público, con la responsabilidad que ello exige”, escribió la ministra. Y añadió: “Agredir a las mujeres para ganar debates políticos estériles es una actitud cobarde y violenta. Mi solidaridad con Flor que tuvo que defenderse de un ataque injusto y machista que debe ser repudiado”.

Por su parte, Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, publicó un tuit en el que se solidarizó con la actriz luego de las críticas y agresiones. “Misóginos y violentos. Necesitan destruir y lastimar; ensucian todo. No reconocen límites. Mi solidaridad con Florencia Peña @Flor_de_P”, escribió la funcionaria.

Estas expresiones tuvieron lugar horas después de que Peña hiciera un fuerte descargo en su programa, Flor de Equipo, que se emite por Telefé, contra las críticas y ataques que recibió durante una semana, luego de que se difundiera que su nombre aparecía en el registro de audiencias de la Quinta de Olivos.

“En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. Y a mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”, relató la conductora.

En otro tramo de su alocución, Peña señaló: “Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”.

Ante las críticas que arreciaron contra ella y otras mujeres, la artista se preguntó: “‘¿Por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”. “¿Por qué esta misoginia que hace seis días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa; me parece que no tengo que demostrarle nada a nadie”, agregó angustiada.

Las palabras de Peña tuvieron resonante eco en las redes sociales, donde recibió el apoyo de diferentes colectivos feministas y referentes del Gobierno nacional. “Si lo que sucedió sirve para despertar conciencias y entender que no podemos permitir que nos ataquen por nuestra condición de mujeres, nuevamente bienvenido el debate. Que este movimiento heterogéneo nos encuentre sororas y unidas. No es por mí, es por todas”, completó la conductora.