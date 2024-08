El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, dijo que espera "ansioso" los tres debates presidenciales que ha propuesto para septiembre y que la candidata demócrata, Kamala Harris, rehuye dar ruedas de prensa.

"Estamos esperando ansiosamente las fechas (de los debates televisados) del 4, 10 y 25 de septiembre" porque "creo que tenemos que decir las cosas claras", dijo el expresidente republicano (2017-2021) en su primera aparición pública desde que Harris eligió al gobernador de Minesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula.

En una rueda de prensa en el club de su residencia de Mar-a-Lago, en el sur de Florida, el exmandatario propuso tres cara a cara en los canales Fox, ABC y NBC, en lugar del que estaba previsto el 10 de septiembre en ABC.

Un debate confimado

ABC News ya señaló hoy que acepta transmitir el eventual debate presidencial del próximo 10 de septiembre, precedido por el que se llevaría a cabo en Fox el 4 del mismo mes. El cara a cara en NBC sería el 25 de septiembre.

Horas después de conocerse la cronología de debates propuesta por Trump, Harris escribió en su cuenta de X: "Tengo entendido que Donald Trump finalmente se ha comprometido a debatir conmigo el 10 de septiembre" en ABC News. Y aseguró que ella también, por su parte, espera con "ansias" el cara a cara, aunque no confirmó si acepta las otras dos citas propuestas por el magnate neoyorquino.

Ataque

Trump atacó duramente a Harris desde Mar-a-Lago por no ofrecer una conferencia de prensa ni sentarse para entrevistas desde que el presidente Joe Biden se hizo a un lado de su campaña de reelección presidencial y ella lanzó su campaña para la Casa Blanca.

Y se mostró convencido de que Harris "no va a dar ninguna conferencia de prensa, porque no sabe". "No es lo suficientemente inteligente para hacer una conferencia de prensa, y lo siento", dijo el exmandatario desde Mar-a-Lago. Cree el republicano que Harris "se está derrumbando" y que esa caída será definitiva cuando los estadounidenses "se enteren del mal trabajo que ha hecho (Harris) en la frontera sur con México

"Ella trata de decir que no tuvo nada que ver con la frontera, pero la designaron para dirigir la frontera. Nunca fue allí. Fue a un lugar, pero era un lugar al que le encantaría ir a cenar con su esposo, un lugar que no formaba parte del problema ni estaba cerca de la frontera", atacó.

Acto de campaña

En respuesta al desafío de Trump la Casa Blanca anunció que Harris y Joe Biden realizarán la próxima semana su primer acto de campaña conjunto desde que el presidente demócrata anunciara su retiro de la carrera hacia su reelección.



Deseoso de resaltar el balance de su gestión y de apoyar a su vicepresidenta, que tendrá ahora la responsabilidad de hacerle frente al republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, Biden se mostrará junto a Harris durante un evento organizado el 15 de agosto en el estado de Maryland, cerca de Washington.

El dúo "hablará sobre los avances que están logrando para reducir los costos para el pueblo estadounidense", dijo la Casa Blanca en un comunicado, señalando que dará ulteriormente más detalles sobre el acto. La inflación sigue siendo un punto débil para los gobernantes demócratas de cara a la cita electoral.

Harris ha logrado recuperar al campo oficialista, alicaído tras un desastroso debate entre Biden y Trump que puso de relieve las preocupaciones sobre la edad y agudeza mental del presidente. El 22 de julio Biden anunció su retiro de la disputa y propuso en su lugar a Harris. La primera vicepresidenta negra y de familia originaria del sur de Asia en la historia de Estados Unidos celebró una serie de actos públicos que atrajeron multitudes y logró recaudar una cantidad récord de fondos, alcanzando a Trump en los sondeos de intención de voto.

Biden, que actualmente pasa un fin de semana largo en su casa de veraneo en Delaware, sólo ha hecho hasta ahora unas pocas apariciones públicas y no se espera que realice otras antes de la convención nacional de nominación del Partido Demócrata, que comienza el 19 de agosto en Chicago.

Según el portal Politico, Harris aspira a que Biden la respalde activamente en algunos estados clave, como Pensilvania y Michigan, donde el presidente goza aún de una fuerte popularidad sobre todo entre el electorado blanco de mayor edad. A comienzos de esta semana, Biden salió a la palestra para advertir sobre el riesgo de que se repitan los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2020 en caso de que Trump vuelva a perder.