Como si se tratase de la repetición de los últimos clásicos, Central se quedó ayer con la victoria ante Newell’s, ofreciendo muy poco. Un solo tiro al arco, que no controló Ramiro Macagno y atropelló Facundo Mallo que hacer delirar, una vez más, al Gigante de Arroyito. Hubo en Arroyito un partido muy mal jugado, donde se impuso el miedo a perder, pero esa condición psicológica a los leprosos los atormenta y castiga. La victoria nació en un tiro libre de Ignacio Malcorra, el mejor de la cancha con solo media hora de juego, e intenta relanzar a un equipo que consolida a Matías Lequi como entrenador, al menos hasta fin de año.

El partido fue muy malo. Central no pudo imponer condiciones por ser local y Newell’s fue mediocre en sus ambiciones. La Lepra tenía la pelota y perdía muchas saliendo con pases cortos desde abajo pero Central no logró sacar provecho de eso. El partido se iba entre infracciones, en general de los rojinegros, y pelotas afuera. Las diferentes eran en algunas individualidades. En el canaya se destacó siempre Mauricio Martínez con la distribución de la pelota y su cuidado. Su salida de la cancha en el segundo tiempo no se comprendió. Ibarra, por despliegue, se anticipó a los rivales y también ganó sus duelos. El medio rojinegro se vio superado ante un Méndez de presencia irrelevante y Fernández Cedrés obligado a duplicar el despliegue para intentar equilibrar.

Ruben exigió siempre el fondo leproso a pesar del buen partido que hicieron Velázquez y Salcedo. Cuando el nueve pidió el cambio por lesión el equipo se quedó sin peso ofensivo. Porque el ingreso de Copetti no le aportó nada a Central en ataque. El primer tiempo se fue sin remates al arco, con Central más cómodo en el juego, aunque sin gravitar, y con Newell’s atado de pánico, como las pelotas que tuvo González para ir al vacío y no se atrevió. El delantero leproso en todas sus intervenciones falló o jugó para atrás.

Newell’s tuvo la aspiración en el segundo tiempo de mostrar al menos determinación para atacar. Mejoró en el juego con la pelota y logró jugar mucho tiempo en campo de Central. Pero no había forma de generar una situación de gol. Apenas si se registró un cabezazo de Salcedo a las manos de Broun. En cancha nadie marcó diferencias. Ni Banega con sus pases, ni Campaz con sus corridas.

Newell’s grito gol cuando Ibarra se llevó por delante la pelota en el área y sorprendió a Broun. Una pelota que metió Martino al ganar la posición por detrás en un tiro libre pero su corrida inició con fuera de juego. El Gigante explotó con la seña del árbitro de no convalidar el gol. El estadio bramó y le dio un nuevo impulso al equipo. Como hizo Malcorra a su ingreso. El diez tomó protagonismo total del juego y a pesar de no ser incisivo con solo despliegue y esfuerzo le dio al equipo algo que no tenía: una amenaza para la defensa visitante. Y de sus pies si inspiró el triunfo. Aunque la balanza anímica de la tarde se inclinó cuando Martino se hizo expulsar por una fuerte infracción a Ortiz. El lateral leproso, irresponsablemente, dejó al equipo con diez por una jugada en la que estaba atacando, que no tenía ninguna importancia y en momentos donde Newell’s estaba a la tarea de conservar su disposición de equipo ofensivo. Martino se vio doblegado por el marco de adversidad en el estadio y los nervios lo sacaron del juego.

Con diez, la Lepra resignó sus ilusiones, si es que las tenía. Malcorra se agrandó y Macagno entró en pánico. El arquero leproso dejó en el área chica una pelota que ejecutó Malcorra de tiro libre sobre el palo de la barrera. Macagno llegó bien y a tiempo pero no despejó el balón, Mallo salió a la búsqueda del rebote en el mismo momento que ejecutó el diez y superó al uno con derechazo alto.

Newell's pierde los clásicos. Pero ya ni siquiera hace goles. Una situación inédita en la historia del fútbol en la ciudad. Entre tanto, sigue la música en Arroyito. Una fiesta ya clásica.

1 Central

Broun 6

Coronel 5

Mallo 6

Quintana 7

Sández 6

Martínez 7

Ibarra 6

Gómez 5

O’Connor 5

Campaz 4

Ruben 5

DT: Matías Lequi

0 Newell’s

Macagno 4

Schott 5

Velázquez 6

Salcedo 6

Martino 4

Juan Méndez 4

Fernández Cedrés 5

Banega 5

Besozzi 4

González 4

Ramírez 4

DT: Sebastián Méndez

Gol: ST: 38m Mallo (C).

Cambios: PT: 34m Copetti por Ruben (C). ST: 15m Malcorra y Ortiz por O’Connor y Mauricio Martínez (C), 28m Giaccone y Lovera por Gómez y Campaz (C), 30m Silvetti y García por Besozzi y Ramírez (N), 34m Calderada y Cardozo por Banega y Fernández Cedrés (N) y 42m Miljevic por Fernández Cedrés (N).

Arbitro: Nicolás Ramírez

Cancha: Central

Expulsado: ST: 31m Martino (N).