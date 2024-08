La exprimera dama, Fabiola Yañez contó en una entrevista las situaciones de violencia y amenazas que recibió por parte de quien fuera su pareja, el expresidente de la Nación Alberto Fernández. “(Además de la violencia física) otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar”, dijo.

Y añadió: “No puedo hablar de la violencia física. La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa”.

Yañez afirmó que los episodios de violencia comenzaron antes de que Fernández asumiera la presidencia y que se mantuvieron incluso mientras los dos residían en Madrid. “Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara -afirmó, aunque no responsabilizó directamente al expresidente por el hecho-. Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió”.

Asimismo, la exprimera dama relató que hubo mayor violencia psicológica hacia ella después de las elecciones legislativas porque “me repetían todos los días” que la derrota ocurrió “por mi culpa” a raíz de que se conociera la foto de una fiesta en la Quinta de Olivos realizada durante el aislamiento decretado por la pandemia. “Él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad”, aseguró.

“Jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí”

Yañez también se refirió a la filtración de fotos suyas con golpes: “Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento”.

La separación con el expresidente

Yañez aseguró que comenzó a distanciarse de Fernández mientras estaban en Olivos. “Tuve que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes”, dijo y relató que decidió instalarse ahí con su hijo.

“Queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo”, narró.

Además, sostuvo que le prometían poder irse de la residencia presidencial, pero que no se concretaba: “(Me decían) cosas como: ‘Mañana arreglamos el avión, para que puedas viajar de la forma más segura”, y no sé cuánto más para viajar a Madrid. El destino no lo elegí yo. Él lo eligió por su comodidad. Y así hasta el 2 de diciembre. Entonces del país no pude salir nunca’”.