Recientemente estrenada en el Teatro Cervantes, Juego del tiempo es un recorrido hipnótico sobre la carrera artística de una bailarina y coreógrafa incansable, co fundadora del recordado grupo Nucleodanza, artista visual y performer. Margarita Bali, porque de ella se trata, revisita en este espectáculo parte de su obra buscando recrearla apelando al recuerdo, permitiéndose incluso reponer desde la improvisación aquella pieza del puzzle que se ha perdido en el tiempo.

A sus 81 años y a pedido de Gerardo Litvak, junto a ella misma, director de este montaje, Bali venció el temor inicial que sintió ante el desafío de sostener una obra por sí sola. De todas formas, desde las proyecciones editadas por la propia intérprete, acompañan sus coreografías en vivo muchos de los bailarines que se formaron con ella, además de sus históricas compañeras Susana Tambutti y Ana Deutsch, entre otras presencias.

Hace un año y medio Litvak, a quien Bali conoce desde que en los 90 integró Nucleodanza, comenzó junto a la intérprete los ensayos de lo que ambos definen como “una relectura del propio patrimonio artístico”. En la entrevista de Página/12 con ambos artistas, Litvak cuenta que desde hace tiempo que deseaba trabajar con Bali y que recién al ver el material que ella estaba reuniendo para unas clases que preparaba sobre la historia de Nucleodanza, le fue apareciendo la idea de cómo podría ser el formato del futuro espectáculo. La música original fue compuesta por Gabriel Gendín, el diseño de luces es de Eli Sirlin, el vestuario, de Mónica Toschi.

-¿Desde hace cuánto tiempo que están pensando esta obra?

Gerardo Litvak: -Durante la pandemia pensé que quería trabajar con bailarines grandes. Había comenzado preguntándome qué pasa con los profesionales que dejan de bailar a los 40 años.

Margarita Bali: -Justo cuando, como decía Pina Bausch, se tienen los pies más fuertes...Bueno, yo hubiese querido dejar de bailar en muchas oportunidades, pero no podía dejar de tomar algún rol o aceptar invitaciones que me han hecho, como hace dos años para participar en Existir la vejez, en el salón dorado del Colón.

-¿A qué llaman “el cuerpo como archivo “ ?

G.L.:- Pensamos en el cuerpo de cualquier persona que baila, no solamente en el profesional de la danza. Ese cuerpo guarda una memoria de sus movimientos. Y justo vi lo que Marga estaba armando para dar unas clases…muchísimo material en videos y fotos. Entonces pensé que la obra debía ir por ahí, no por su historia personal. Claro que me hubiera gustado incluir anécdotas suyas, sobre todo las de su viaje desde Estados Unidos a la Argentina.

M.B.:-Nosotros comenzamos a ensayar despacio. Él me pedía que me acordase de algún solo…Y yo, de los que no están filmados me acordaba no de los movimientos concretos sino de su carácter. El punto de partida fue, precisamente, cómo recordar sin registro fílmico.

-Pero tomando en cuenta lo que sí está filmado también debe haber sido muy difícil elegir entre tanto material…

M.B.: Sí, en base a un video bien filmado pude retener una secuencia o sacar de contexto series que bailaron otros. Usamos mucho material de video de diferentes obras. Y fuimos eligiendo juntos porque cada material nos daba una propuesta diferente.

-Cuando salís vestida de milonguero, enmascarada, ¿bailás junto a la proyección de secuencias de la obra original­?

M.B.:-Sí, esa obra se llamó Noche de garufa, la hicimos con Susana y Ana a pedido de Pino Solanas para el estreno de El exilio de Gardel. A este personaje lo llamamos “ el Gardel Perón“ (risas)

G.L.: -Como en ese caso, fuimos seleccionando en base a algunos de los hitos de la carrera de Marga. Y también por los temas que ella fue trabajando a lo largo del tiempo.

M.B.: -Sobre el agua tenía videos tomados hace 25 años atrás y otros muy actuales. Sobre el espacio sideral, los pájaros, la arquitectura…hay momentos del espectáculo que responden a todos esos temas.

-Y en muchos se ve tu interés en integrar danza y tecnología…

M.B.:- Sí, en los 90 me interesó poner al bailarín en diferentes espacios, transformar el escenario en una arquitectura escénica. Hice cursos para aprender a editar en forma analógica pero seguí aprendiendo sola, con manuales.

-Lo hiciste a la edad en que normalmente las personas rechazan la tecnología…

M.B.:- Es que para mí un desafío siempre es un problema a resolver.

