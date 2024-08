El chico de 9 años que estaba desaparecido desde hacía más de 12 días en Córdoba fue encontrado sano y salvo luego de que su papá, de nacionalidad canadiense, lo entregara este domingo en una comisaría.

La noticia sobre el hallazgo ocurrió en la tarde del domingo cuando el padre fue con el menor hasta la Jefatura de Policía, donde confirmaron que el niño estaba en buenas condiciones. Allí ambos fueron recibidos por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien avisó de la noticia a la mamá y a los hermanos del menor.

De acuerdo a lo informado por la Justicia, el padre del chico, Robert Norman Laskey, tenía permiso para ver a su hijo y buscarlo al colegio, pero no para irse sin autorización.

Frente a este escenario de incertidumbre, el fiscal Guillermo González imputó al papá del niño por el delito de "desobediencia a la autoridad". A su vez, dictó diversas medidas que el hombre deberá cumplir como "no salir del país, no obstaculizar el proceso, no acercarse a la madre de su hijo y someterse a lo que decida la jueza de Familia respecto de cómo continúa la relación comunicacional con el niño".

Acerca de la situación intrafamiliar, Soledad, su mamá, explicó que mientras el nene estaba desaparecido recibió diversos mails en el que su ex marido le advertía que se lo iba a llevar del país.

“Todo era muy difícil, teníamos un régimen desde hace tres años pero él lo incumplía. Dentro de lo razonable, se resolvía con el Juzgado de Familia, como corresponde. Se demoraba dos o tres días, tenía ese tipo de actitudes, pero nada alarmante a este nivel”, manifestó en diálogo con TN.