Una sonrisa, pidió el que tomó la foto. Y la gran mayoría le agregó a la mueca los pulgares para arriba, un clásico gesto del presidente Javier Milei. La postal del mandatario con los popes petroleros en Vaca Muerta fue espontánea, pero el gesto libertario de "los deditos" se debió a un pedido expreso de Horacio Marín, el ex Techint y actual titular de YPF, que está cada más consustanciado con la simbología mileísta. Con dedos arriba y, algunos, sin dedos arriba, los ceos y dueños de los gigantes del petróleo nacional se dejaron ver, hace unos días, en una posición cuasi militante del Gobierno. El último hito de la configuración de una burguesía mileísta a la que se suman piezas a medida que la economía se desregula y, a la par, se deprime la actividad a niveles pocas veces vistos.

El pool de petroleros tiene buenas razones de negocios para levantar pulgares, pero no son los únicos que están jugando un pleno al Gobierno de Milei. Es menos entendible el caso del Grupo de los Seis (G-6), cuyos cuadros de peso viajaron a Chile horas atrás, invitados por la Canciller Diana Mondino. Allí conviven actividades diferentes, dos muy dañadas, la industria y la construcción. Pero parte del convoy que cruzó la Cordillera le dijo a Página I12 que "acompañamos porque creemos que es la única salida para el país, pero entendemos que en el medio del camino hay dolor". Este grupo de ceos mileístas, que es un mix de convencidos de la energía y resignados polirubro, se suma al polo de empresarios que acompañó a Milei en la campaña, muchos de los cuales son hoy sus asesores. Entre ellos, Eduardo Bastitta Harriet (Plaza Logística); Sebastián Braun, el ex HSBC Gabriel Martino y Alec Oxenford, el fundador de OLX.

Así, se configura una pequeña burguesía para nada despreciable, que ni el propio Mauricio Macri pudo alinear con tal convencimiento. Y abre, a la vez, una pregunta sensible: ¿qué les queda a los que no la ven, a los que no bancan, a los que están despidiendo, suspendiendo, perdiendo ventas o directamente cerrando? Todo indica que poco más que la queja, por dos razones: la primera, Milei no tiene complejos con ignorarlos de plano en sus crisis, como a los ceos del consumo, o llamarlos prebendarios y busca subsidios, como a los industriales; la segunda, no hay escape político ni alternativa en la que creer. La oposición carece de cuadros y de plan.

En paralelo, el modelo económico que Milei tiene en la cabeza y que el ministro de Economía, Luis Caputo, predica a diario en el Círculo Rojo, es el de una economía que se mueve basada en actividades extractivas y mercado financiero. En sí, esa estructura puede generar un incremento estadístico del PBI y traerle una cantidad considerable de dólares, pero es escasa en generación de puestos de trabajo y, sobre todo, pone al país en un escenario de pobreza generalizada con algunos bolsones de riqueza. Un sistema parecido al de los países africanos que tienen recurso energético y serios problemas sociales.

Las razones del petróleo y la duda de Rocca

En la foto de Milei en Vaca Muerta se dejaron ver los ceos más poderosos del sector. Aparecen allí Hugo Eurnekian, el hombre operativo de Corporación América, la empresa del mentor de Milei, Eduardo Eurnekian; Marcelo Mindlin, de Pampa, Alejandro Bulgheroni, de PAE, quizás el más cercano al Presidente por un nexo que antecede a su asunción; Juan Garobi, ceo de Vista Oil, la petrolera de Miguel Galuccio; Ricardo Marcus, de Tecpetrol, la petrolera de Techint; Catherine Remy y Javier Rielo, de Total; y Daniel De Nigris, de Exxon Mobil.

"La foto hubiese ocurrido con cualquiera de los últimos ex presidentes, pero naturalmente ayudó la visita de Milei y sus políticas", expresó uno de los mencionados arriba, en diálogo con este diario. En lo técnico, los petroleros aplauden la liberación de la economía, el RIGI y lo que entienden es "una demanda futura de gas y GNL hacia adelante que es muy importante, gracias a Vaca Muerta". Una de las empresas grandes, PAE, hasta ya firmó con la empresa Noruega Golar el arribo de un barco regasificador para el 2027 empezar a exportar gas líquido. También alineó a los petroleros la idea de Milei de liberar los precios de los combustibles y que cuesten lo mismo que lo que se exporta. De hecho, ya la nafta súper superó los 1000 pesos en Capital Federal, el lugar más barato del país.

Así las cosas, hay algunas dudas. Muchos de los que estaban en la foto le explicarobn a Milei por qué Paolo Rocca, líder de Techint, dijo recientemente en una call de inversores que "fuimos demasiado optimistas" con el Presidente. "Es cauto, porque hay cosas en las que hay que ser cautos". ¿A qué se refieren? Que el RIGI sin reglamentarse, pero el Gobierno ya les avisó a los petroleros que no regirán para perforaciones de pozos, sino sólo para proyectos de evacuación y transporte de crudo. Eso desalienta nuevas inversiones, que también están frenadas porque el Gobierno no saca el cepo, es decir, traba el giro de dividendos para aquellos que quieran invertir y no cuadren en el RIGI. Por eso, Rocca advirtió que los desembolsos en Vaca Muerta tardarán más de lo esperado.

"Otra no queda" y el caso Roggio

Mientras en la Unión Industrial (UIA) los números masacran a las empresas, la entidad sigue perdida en no saber dónde posicionarse. Hoy discuten, por caso, sacar la celebración del Día de la Industria de la provincia de Corrientes, para correrse del Caso Loan y no exponer al Presidente. La traerían a Buenos Aires o Córdoba, donde Milei aceptaría asistir. Fuera de contexto.

En este escenario, su presidente, Daniel Funes de Rioja, se subió a un avión vía Chile con Diana Mondino, el titular de la Bolsa, Adelmo Gabbi, el jefe de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural; Mario Grinnman, de la Cámara de Comercio y Javier Bolzico, representante de los bancos de ADEBA. Hablaron allí de integración, los chilenos pidieron más negocios con alimentos, pero fueron a pasear en el día y volvieron. El presidente de Chile, Gabriel Boric, no recibió a Milei y los empresarios tampoco se cruzaron al Presidente. "El segundo viaje de franela que hacemos", sintetizó uno de los que habitó la aeronave, recordando cuando los invitaron al Vaticano y pasearon por Roma sin ver al Papa ni a Milei.

En el G6 no hay creencias firmes como en el caso del petróleo, sino más bien resignación. Golpeó mucho el dato del default en el que entró el Grupo Roggio, integrante de Camarco, que no pudo cumplir con sus obligaciones de ON porque perdió el negocio de la obra pública. "Pueden caer empresas de otros rubros", contó un industrial, que no entiende cómo a empresarios que se funden se les da por bancar al Presidente y al modelo. El movimiento en el Círculo Rojo que no está en actividad naturalmente rentables es, a decir verdad, casi de diván.