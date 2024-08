El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue entrevistado este lunes por su aliado, el millonario Elon Musk, en una transmisión en directo por la red social X en la que contó detalles sobre el intento de asesinato que sufrió durante un acto en Pensilvania y renovó sus críticas a la política migratoria del gobierno de Joe Biden. "Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría hablando contigo ahora mismo, por mucho que me agrades", le dijo Trump a Musk, antes de afirmar que, de haber ocupado el sillón de la Casa Blanca, podría haber frenado el conflicto entre Rusia y Ucrania. El magnate republicano también tuvo tiempo para elogiar al presidente Javier Milei, sobre quien dijo que "está haciendo un trabajo increíble en Argentina". La entrevista en X empezó 45 minutos tarde debido a lo que Musk definió como "un ciberataque masivo".

"Soy más creyente en Dios"

Musk elogió varias veces a Trump durante la charla y le dijo al expresidente que sus acciones después del intento de asesinato fueron "inspiradoras". Aunque en la convención nacional republicana en Milwaukee dijo que no volvería a hablar del tema, este lunes dio detalles del ataque. "No sabía que tenía tanta sangre. Los médicos me dijeron después que la oreja es un lugar en el que puede sangrar mucho si te golpean. Pero, en este caso, probablemente era la mejor alternativa que se podía pensar, porque el golpe fue en el ángulo correcto", sostuvo Trump.

El magnate republicano aseguró que después de sobrevivir al intento de asesinato se hizo "más creyente que nunca en Dios" y anunció que volverá a Butler, la ciudad de Pensilvania donde un asesino abrió fuego el mes pasado matando a un asistente al acto, hiriendo al expresidente en la oreja y lesionando a otras personas. A 20 minutos del inicio de la entrevista, Trump finalmente mencionó a Harris, su rival demócrata, para atacarla por las políticas migratorias del actual gobierno y la gestión en la frontera de Estados Unidos con México.

Migración y guerra en Ucrania

Musk criticó la inmigración ilegal, aunque dijo creer que la mayoría de los inmigrantes sin papeles "no son malos". Trump respondió que estaba de acuerdo "en un cien por ciento". Sin embargo minutos después el candidato republicano disparó contra los inmigrantes indocumentados tal como lo hizo a lo largo de su campaña. "Elon, lo que ha sucedido es increíble. Vienen de África, del Congo. 22 personas llegaron del Congo recientemente, y son asesinos", aseguró Trump.

En relación a los migrantes insistió: "Los sacan de las cárceles y los traen a los Estados Unidos. Los depositan en los Estados Unidos y les dicen: - No vuelvan nunca más o los vamos a ejecutar". Trump saltó de un tema a otro, sin demasiada resistencia de Musk, y así pasó por ejemplo a cuestiones de geopolítica, renovando sus críticas al llamado "Eje del Mal". un concepto usado por el entonces presidente George W. Bush​ en su discurso del Estado de la Unión el 29 de enero de 2002.

"Si eres estudiante de Historia, lo primero que aprendes es que no puedes dejar que Rusia y China se alineen. Pero luego también tienes a Irán y a Corea del Norte... Aquí tenemos un Eje del Mal moderno. Son países poderosos", expuso Trump, quien también criticó la posición del presidente Joe Biden frente al conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Ya sabes, Rusia derrotó a Alemania junto con nosotros y ellos derrotaron a Napoleón. Son una gran fuerza de combate y es muy injusto. Ucrania ahora no tiene suficientes hombres, están utilizando a hombres jóvenes y muy viejos para luchar y… estamos en una posición muy mala. Y no voy a culpar exclusivamente a nadie, pero puedo decirte que yo podría haberlo detenido, y un presidente inteligente podría haberlo detenido"

Flores a Milei

En una de sus pocas acotaciones, Musk criticó que Washington tenga un gasto público demasiado elevado. "Creo que sería fantástico tener una comisión de eficiencia gubernamental que se ocupe de estas cuestiones y se asegure de que el dinero de los contribuyentes, el dinero ganado con tanto esfuerzo por los contribuyentes, se gaste de forma adecuada. Me encantaría colaborar en esa comisión", declaró el CEO de Tesla. Inmediatamente Trump elo5gió al presidente Javier Milei, sobre quien dijo: "Argentina está experimentando de la noche a la mañana una mejora gigantesca en su prosperidad".

"Milei es MAGA: Hacer Argentina Grande de Nuevo. Está haciendo un gran trabajo. Hizo realmente un mega ajuste. Está bajando la inflación muy rápido", insistió Trump.

Por su parte Musk trazó un vínculo entre el ciberataque que dice que sufrió X antes de la entrevista y la oposición a la candidatura de Trump. "Hay mucha oposición a que la gente simplemente escuche lo que el presidente Trump tiene que decir, pero me siento honrado de tener esta conversación", dijo Musk, quien denunció que su red sufrió un ataque de denegación de servicio, también conocido como DDOS.

"Somos una nación en declive"

Tres años después de haber sido suspendido y cancelado, el expresidente de EE.UU. reactivó su perfil en la red social X, antes Twitter. "¿Estás mejor ahora que cuando yo era presidente? Nuestra economía está destrozada. Nuestra frontera borrada. Somos una nación en declive", publicó Trump, quien cuenta con más de 88 millones de seguidores en X.

"¡Hagamos que el sueño americano sea ACCESIBLE de nuevo! ¡Hagamos que Estados Unidos sea SEGURO de nuevo! ¡Hagamos que Estados Unidos sea GRANDE de nuevo!", exclamó el magnate republicano. Además de este mensaje Trump compartió varias publicaciones de sus anuncios electorales en video, a menos de tres meses de los comicios presidenciales del 5 de noviembre, en los que se enfrentará con la candidata demócrata Kamala Harris.

La última vez que Trump estuvo activo en X fue en enero de 2021, cuando publicó el siguiente mensaje: "A todos los que han preguntado, no asistiré a la toma de posesión (de Joe Biden) el 20 de enero". X decidió suspender su cuenta de Trump en medio de la tensión política derivada de las presidenciales de 2020 y el asalto al Capitolio de sus simpatizantes.



A fines de 2022, luego de adquirir la red social por 44 mil millones de dólares, Musk ordenó restituir la cuenta de Trump, pero el expresidente, que había creado su propia red social, Truth Social, optó por dejarla inactiva. Apenas publicó un mensaje en agosto de 2023, cuando compartió la foto de su ficha policial por el proceso penal en su contra en el estado de Georgia con el texto: "Interferencia electoral. Nunca rendirse".

Musk se convirtió en un feroz crítico del actual presidente demócrata Joe Biden, con la publicación de mensajes para sus más de 194 millones de seguidores en X en los que critica los esfuerzos del mandatario por impulsar la diversidad y la inclusión, así como sus políticas migratorias. El fundador de Tesla y SpaceX respaldó públicamente la campaña de Trump minutos después de que éste sufriera un intento de asesinato durante un acto de campaña en Pensilvania.

Advertencia de la UE

Horas antes de la entrevista con Trump, un alto funcionario de la Unión Europea advirtió a Elon Musk sobre la obligación legal del magnate de impedir la eventual divulgación de contenidos nocivos en su plataforma. En una carta a Musk, el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, recordó que la entrevista será "accesible para los usuarios de la UE" y por esa razón "estamos monitoreando los riesgos potenciales en la UE asociados con la difusión de contenido que pueda involucrar violencia, odio y racismo".