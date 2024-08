Ayelén Mazzina, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández, negó nuevamente las acusaciones de Fabiola Yañez, quien este lunes amplió su denuncia contra el exmandatario y ratificó lo que ya había dicho en la entrevista de este fin de semana: que le había pedido ayuda a Mazzina por la violencia de género que estaba recibiendo de parte de Fernández sin obtener respuesta alguna.

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la exprimera dama", publicó este martes Mazzina en su cuenta de X, y agregó: "Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género".

Sobre el final del tuit, la exministra remarcó que "sigue siendo fundamental construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las víctimas que debemos proteger".

Antes de la entrevista que Yañez dio a Infobae, en la que dijo que durante el Gobierno de Alberto Fernández pidió ayuda al Ministerio de las Mujeres sin obtener una respuesta adecuada, ya circulaban versiones periodísticas que indicaban un contacto presencial entre ella y Mazzina en el cual la exfuncionaria le habría negado su apoyo.

"A mí ayuda no se me pidió. Si hubiera sido así, la hubiera brindado. Primero acompañándola y segundo renunciando a mi cargo porque no sería cómplice de un gobierno hipócrita", había dicho Mazzina a Página/12 al ser consultada por las versiones que circulaban.

"La única vez que compartí algo institucional con ella sin el expresidente fue en una conferencia en Brasil invitadas por la compañera de Lula", sostuvo. Durante aquel viaje, relató, "siempre estuvo presente la custodia" de la exprimera dama. "Fabiola tiene mi teléfono, estoy a disposición de ella como se lo dije, y de la Justicia en caso de ser necesario", había señalado a este diario la exfuncionaria.

El fin de semana, en la entrevista que dio a Infobae, Yañez confirmó esas versiones periodísticas y aseguró haber buscado ayuda "a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso", sin obtener solución alguna. “La persona las vio (las fotos con marcas de golpes), pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘vos nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al Ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios", planteó la exprimera dama.

Este lunes, en el escrito que presentó ante la Justicia desde el consulado argentino en Madrid, Yañez amplió su denuncia contra Alberto Fernández y confirmó que la persona del Ministerio de las Mujeres a la que había solicitado ayuda era la entonces titular de la cartera, Ayelén Mazzina.

"En una oportunidad le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. En ese país, y en el mundo, éramos referentes por tener ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella (Mazzina) y, más aún, hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y, antes, nos sentamos afuera, había un banco. Le dije: 'Tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La Casa Rosada'. Se queda callada. Dice: no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al ministerio de la Mujer. Y no hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice: '¿Estás mejor?'. Sentí que me estaba tomando el pelo", dijo Fabiola en el escrito judicial.