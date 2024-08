Manuel Adorni saludó en su habitual conferencia de prensa a los zurdos por su día. Mencionó a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili, Sergio "Maravilla" Martínez y Guillermo Vilas, y a músicos como Gustavo Cerati y Charly García, por el Día Internacional del Zurdo. Es obvio que se había olvidado de alguien.

El funcionario definió a esas figuras como "grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina", y ante la mención de Diego Maradona por parte de uno de los periodistas, respondió: "Ah, sí, también era zurdo".

La actriz Dalma Maradona, hija del astro, le respondió al vocero presidencial y lo definió como un "muppet".



"No sé a qué va con esto, es un muppet", se expresó Dalma Maradona en un programa de streaming. Y añadió que "te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés".

"Deportivamente, te guste o no, salió campeón con la Argentina", insistió la actriz sobre su padre.

El repudio al gesto de desdén hacia el futbolista fallecido en 2020 se hizo sentir en las redes. El preparador físico Fernando Signorini, que asistió a Maradona, le respondió desde sus redes: "Vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio".

Por su parte, la cuenta del Napoli, el club en el que brilló Maradona entre 1984 y 1991, lo recordó así en X:

La cuenta de Maradona en Instagram publicó una imagen del astro con esta frase: "El zurdo que te 'olvidaste', es el ídolo de todos los que nombraste... Feliz día a todas y a todos los que, a diario, se sobreponen a las dificultades de un mundo diseñado sólo para diestros".