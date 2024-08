Con el fin de "garantizar el acceso gratuito de insumos de salud sexual y reproductiva" en este segundo semestre, la provincia de Santa Fe destina $3.300 millones para la compra de medicamentos, anticonceptivos y métodos de barrera. Así lo indicó la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, sobre lo que se va a destinar en esta segunda mitad del año en relación a las políticas de la Dirección de Salud Sexual Integral. El monto de la inversión, agregó la funcionaria, responde a que “el Ministerio de Salud de la Nación proveía casi la totalidad de medicación necesaria para salud sexual y reproductiva, en cantidades que permitían cubrir una proporción importante de la demanda provincial".

Lo que obligó al Estado provincial a realizar estas compras fue la merma en la provisión de Nación. "En estos meses los envíos de esos insumos fueron insuficientes y no hubo notificación formal de que no se garantizarían, por lo que iniciamos la compra con recursos del gobierno provincial y aceleramos la producción propia de anticonceptivos orales del LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia) para seguir dando respuesta y garantizar el acceso gratuito a usuarios y usuarias del sistema de salud pública”. Es decir, Nación no hizo ninguna notificación formal, pero envió menos cantidades de las que se venían recibiendo.

Desde la provincia, aseguran que la ley nunca fue reglamentada, y no consideran que haya incumplimiento, aunque admiten que se remiten menos insumos de los necesarios.

De este modo, la provincia sale a salvar, con su propio presupuesto, la necesidad de insumos para garantizar los derechos que establece la ley 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable. En su artículo 12, establece claramente que el financiamiento de los métodos anticonceptivos corresponden al Programa Nacional. "El gasto que demande el cumplimiento del programa para el sector público se imputará a la jurisdicción 80 - Ministerio de Salud, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Presupuesto General de la Administración Nacional", dice la ley sancionada en octubre de 2002 y promulgada de hecho al mes siguiente.

Desde la provincia, avanzaron con la provisión propia porque entienden que la Constitución Nacional garantiza a las provincias la autonomía en políticas sanitarias y eso también implica la responsabilidad de garantizar la provisión en su territorio.

El monto anunciado ayer abarca compras que tienen como finalidad garantizar el acceso a insumos necesarios para este segundo semestre de 2024, en materia de salud sexual y reproductiva. En ese marco, el pasado lunes se licitó la compra de un millón de preservativos, con un presupuesto oficial de $249.410.000; y de 95.000 ciclos de anticonceptivos inyectables (ACI), por $622.279.805.

En cuanto al escenario mencionado, sobre los "envíos insuficientes" del gobierno nacional, la ministra destacó que “con mucho esfuerzo no solo hemos garantizado el acceso a insumos sino que en los primeros cinco meses de 2024, la provincia de Santa Fe distribuyó un 52,83% más de preservativos respecto a todo el año 2023”.

En ese marco, además de las compras licitadas el lunes, se indicó que el Ministerio de Salud ya adquirió 300 mil preservativos y 500 mil anticonceptivos orales (ACO), por $100 millones, a través de compras que realizaron cinco hospitales de las Regiones de Salud (Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto), "para agilizar la compra y distribución posterior".

En paralelo, señalaron que "se autorizó otra gestión de compra de 50.000 ciclos de Anticonceptivos Orales (ACO), a través del LIF, por $120 millones; que ya se distribuyeron; y se aceleró la producción propia del LIF de 150.000 ciclos, que estarán disponibles para distribución a fines de agosto".

Mientras tanto, se indicó que se avanza en un pliego de bases y condiciones para realizar licitaciones en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria N° 14.241. Con un presupuesto estimado y asignado de casi $2.000 millones se licitarán más anticonceptivos, test de embarazos, implantes subdérmicos, DIU, hormonas y medicamentos, entre otros.

Ofertas

En relación a las ofertas para la compra de preservativos se presentaron siete oferentes con cotizaciones que oscilan entre los 93 y los 238 millones de pesos. Entre las empresas interesadas en proveer los insumos están las droguerías Nor S.R.L., Suizo Argentina, Comarsa, 20 de Junio, Monumento, Federal Pharma de Regional Med y Farmacia del Paraná.

En tanto, para la compra de anticonceptivos inyectables, la menor oferta perteneció a la Compañía Farmacéutica, por 437 millones de pesos y la mayor, de Droguería Meta, por 583 millones.