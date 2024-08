El abogado José Codazzi habló por primera vez en público y negó las acusaciones que lo vinculan a la causa por el presunto encubrimiento de la desaparición de Loan Danilo Peña. El abogado había sido señalado por Laudelina Peña, la tía de Loan, como el hombre que la amenazó para que instalara ante la Justicia la hipótesis del accidente de tránsito para intentar desviar la investigación. Codazzi dijo ahora que la versión salió de la propia Laudelina, que todavía está "convencido" de esa hipótesis que incrimina a Carlos Pérez y Victoria Caillava, mientras que negó tener vínculos con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.



En una entrevista televisiva realizada este miércoles por la tarde, Codazzi sostuvo que en Corrientes "no hay persona que no lo conozca al gobernador, pero no tengo ningún vínculo". "La foto es de hace cuatro o cinco años, cuando estuvo en la localidad de Esquina. Cada vez que viene una celebridad se tiene la amabilidad de sacarse una foto", argumentó el hombre sobre una de las fotos en la que se lo ve junto al gobernador Valdés, y también negó tener relación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Es que el nombre de la ministra fue uno de los mencionados por la propia Laudelina cuando denunció que había recibido amenazas para declarar que su sobrino había sido atropellado por el auto del exmarino Pérez y la exfuncionaria de 9 de Julio, Caillava. La tía de Loan había dicho que Codazzi la amenazó diciendo que Bullrich la iba a meter presa y que podía llegar a tener prisión perpetua.

Sobre la versión del accidente, el abogado dijo a A24 que salió de boca de la propia Laudelina: "Me llegó información de que ella había plantado la zapatilla, entonces lo primero que hago es preguntarle por eso y en un momento ella me dice: 'pasa, doctor, que fue un accidente'. Pude conversar 45 minutos y ahí me dice lo del accidente del que fue testigo", sostuvo el abogado, que agregó que Laudelina "fue muy convincente y estoy convencido hasta el día de hoy de que fue un accidente".

Según reconstruyó Codazzi en su versión, Pérez y Caillava habrían atropellado a Loan al retirarse del almuerzo en la casa de la abuela del niño. Sostuvo que Pérez estaba alcoholizado, lo que lo hubiera incriminado más aun en el crimen, y que Caillava era "la candidata más potable a intendenta de 9 de Julio". "Ante un eventual accidente, ¿quién la iba a votar?", se preguntó el abogado sobre las supuestas razones del encubrimiento.

Laudelina habría sido testigo del momento y luego presionada por Caillava para ocultar los hechos y plantar el famoso botín que se encontró en medio de un campo de 9 de Julio. El abogado incluso aseguró que luego de los hechos hubo una "reunión familiar" en la casa de Catalina de la que participaron los integrantes del almuerzo, con el padre de Loan incluido. "Al otro día Pérez y Caillava fueron a Chaco, tranquilamente se lo pudo haber descartado en ese trayecto", consideró.

Sobre la primera declaración de Laudelina, cuando instaló la versión del accidente ante un fiscal provincial, en la ciudad de Corrientes y en horas de la madrugada, Codazzi sostuvo que eso también fue por pedido de la tía de Loan. "No quería declarar en 9 de Julio ni en Goya porque tenía miedo de que la lincharan", dijo. El abogado reconoció allí que contactó al senador Diego Pellegrini, que le facilitó un auto con chofer para llegar a Corrientes, aunque dijo no ser amigo de Pellegrini sino conocerlo porque vive "a 50 metros de mi estudio jurídico en Esquina".

El hombre también dijo desconocer cómo se enteró de la declaración de Laudelina el gobernador Valdés, que poco después de esa declaración publicó en su cuenta de X que se había dado un "gran paso" en la investigación. También afirmó que llegó al caso por su propia cuenta, ya que acostumbra a recorrer comisarías para ofrecer sus servicios. Aseguró que pasó de casualidad por Goya, donde estaba detenido Antonio Benítez, el esposo de Laudelina, quien le dijo que "ella manejaba la representación", por lo que el abogado se contactó con la mujer. Ya en 9 de Julio, Laudelina le habría narrado la versión del accidente.