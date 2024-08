El senador nacional de Unión por la Patria (UxP) Oscar Parrilli analizó las declaraciones de Cristina Kirchner y el proceso judicial por el atentado a la exvicepresidenta y apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti por no investigar hechos relevantes al caso.



En diálogo con la 750, Parrilli señaló ver a la expresidenta "muy entera" y "con mucha dignidad" en el proceso judicial.

"Obviamente, contar lo que le ocurrió no es nada agradable. Me impactó mucho cuando contó lo que le ocurrió con su familia, con sus hijos, su nieta, cómo tienen miedo, pesadillas. Aportó datos concretos y hechos que se han obviado y deliberadamente ocultado para no investigarlos, como es la posible participación y conexión de (Gerardo) Milman, sus secretarias y (Patricia) Bullrich como autores intelectuales de este hecho", agregó.

"No solamente la jueza Capuchetti dejó que el teléfono de Sabag Montiel fuera borrado y roto, sino que además hizo caso omiso cuando una de las secretarias de Milman contó que Bullrich los había citado y quien ahora es director de Tecnología e Informática en el Ministerio de Seguridad procedió a borrar los celulares de ella porque podía haber cosas que los comprometieran con Revolución Federal", apuntó.



"Estos hechos no están siendo investigados porque la jueza Capuchetti y varios de los jueces de la Cámara están involucrados con el macrismo para evitar que se investiguen las conexiones políticas", remarcó.

"Lo más importante es separar a estos personajes violentos de la política argentina. No digo que todo Juntos por el Cambio y el macrismo lo sea, pero sin dudas que ahí conviven los hijos y los nietos de quienes bombardearon la Plaza de Mayo en el 55 matando a más de 300 mil personas, y los hijos de quienes torturaron en la ultima dictadura militar", cerró.