Atrapado en una crisis que se extiende en el tiempo, trasciende entrenadores de turno y que se agravó con la nueva derrota en el clásico, Newell’s vuelve al Coloso esta noche para reencontrarse con su gente. La tensión que reina en el parque Independencia obliga a las autoridades a un operativo policial especial. El entrenador Sebastián Méndez se decide por las apariciones de Lucas Hoyos y Giovani Chiavechano, entre otras variantes. Por lesión no juega Ever Banega.

Al presidente Ignacio Astore la gestión del club se le escapó de las manos. Reacio a recibir ayuda, celoso de dar lugar a dirigentes que formaron parte de su alianza para llegar al gobierno, el lamentable presente del primer equipo hizo explotar una crisis que tiene sus raíces en lo institucional y germinó en la pretensión de Astore de conservar todo el poder en el club. Newell’s ganó solo un partido de los cinco que jugó al retomarse la actividad y viene de dos muy malas actuaciones, la primera ante Estudiantes y la última en el clásico en Arroyito. Tiene solo 11 puntos en la tabla y está entre los últimos.

La suerte de Méndez parece echada en el club. Pero el técnico no renunció luego de la caída en el Gigante y lleva su situación límite al partido de esta noche. El equipo no juega nada mejor de que lo hizo con Mauricio Larriera y no resiste otra derrota de local. La derrota ante los canayas tiene coletazos en la formación. Porque es improbable que Ramiro Macagno siga en el arco después de su actuación en el clásico, donde Central lanzó un solo tiro al arco y del rebote que dio llegó el gol y lanzó un solo centro al área chica y el uno tuvo dudas al salir que no tuvieron consecuencia porque la pelota no llegó a ningún jugador rival. Esto le abre las puertas al regreso de Hoyos. Mientras que Brian Calderada ingresará por el expulsado Angelo Martino en la defensa.

En el mediocampo están todas las dudas. Porque por rendimiento, Méndez puede sacar a todos. Chiaverano tiene chances de ingresar por Francisco González, y en menor medida el delantero Juan García. Matko Miljevic tendrá su oportunidad de demostrar por qué llego al club para reemplazar a Banega, de baja por lesión muscular. Pero todas las variantes serán definidas a último momento dado que es tan malo lo que hizo Newell’s en los últimos partidos que ningún jugador tiene el puesto asegurado.

Racing viene de tres partidos sin ganar en Liga Profesional y de una derrota ante Gimnasia y Esgrima pero con una cosecha de 17 unidades se mantiene en la 6º posición. El equipo de Avellaneda jugó el martes en Chile por Copa Sudamericana y se impuso con los titulares ante Huachipato. Por lo cual se espera para esta noche una alineación con presencia de algunos suplentes y la segura ausencia del goleador Adrián Martínez, expulsado ante el Lobo platense.

Newell’s: Hoyos; Schott, Velázquez, Salcedo, Calderara; Juan Méndez, Fernández Cedrés, Miljevic; Chiaverano, Ramírez, Besozzi. DT: Sebastián Méndez

Racing: Cambeces; Ci Cesare, Sosa, Quiroz, Martirena; Almendra, Barrio, Elordi, Solari; Roger Martínez, Carbonero. DT: Gustavo Costas

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 21

TV: ESPN Premium