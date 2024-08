La visita de los seis diputados de la Libertad Avanza al penal de Ezeiza sigue generando cruces en el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, a pesar de que el miércoles el oficialismo -con la ayuda la UCR y el PRO- logró frenar el proyecto que buscaba la expulsión de sus diputados y diputadas. El voltaje dentro de la bancada libertaria es tal que excede a las legisladoras Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, quienes participaron de la visita y salieron a denunciar las desinteligencias internas. Este jueves, la diputada Marcela Pagano amenazó con denunciar por "violencia, maltrato e injuria" a Lilia Leomine, quien hace días acusa a Pagano, Bonacci y Arrieta de ser "aliadas del kirchnerismo".

El cruce entre ambas ocurrió en la reunión de bloque del martes pasado, cuando el presidente de la bancada libertaria Gabriel Bornoroni intentaba ordenas la tropa de cara a la sesión del miércoles. Según trascendió, la periodista se comprometió con mantener la unidad para no desgastar al gobierno nacional, pero no pudo dejar de cargar contra Lemoine, quien la había acusado de haber negado el quórum para la fracasada sesión del miércoles pasado.

"Son tres diputadas de nuestro bloque que hacen alianza con el kirchnerismo. A mí todo eso me parece raro, me molesta. Porque entiendo que los kirchneristas no quieran darnos quórum, pero que ellas no quieran....", dijo Lemoine en un programa de streaming libertario tras la sesión del 7 de agosto.

En esa entrevista, la diputada y cosplayer mencionó a Bonacci como "una que venía de Santa Fe", a Arrieta como "la chica del patito en la cabeza" y se refirió sin vueltas a Pagano: "Marcela tampoco llegó, la que se fue después a hacer el homenaje a las monjas", en relación al polémico homenaje que montó la periodista a la monjas desaparecidas Léonie Duquet y Alice Domon, por las tareas de inteligencia del genocida Alfredo Astiz.

Pagano ya le había respondido tildando a Leomine de "mitómana" y mostrando que ella sí había dado quórum para aquella sesión, pero este viernes terminó de estallar la interna cara a cara. "He padecido violencia, maltrato y calumnias por parte de una persona que tiene nombre y apellido: Lilia Lemoine", le habría apuntado la periodista en la reunión de bloque, según publicó el diario Clarín. Y anticipó si intención de llevar las agresiones públicas al Poder Judicial.

La interna abierta por la visita a los genocidas en Ezeiza continúa abierta con una protagonista que no sale a escena, la negacionista vicepresidenta Victoria Villaruel. Lemoine buscó ponerla sobre el ring en la entrevista en que nombró a sus tres compañeras de bancada como "aliadas de kirchnerismo". "!Lo voy a decir! ¡Me rompe soberanamente las bolas! ¿Por qué carajo Victoria Villaruel no saltó? Fue su lei motiv de campaña. Me están rompiendo las bolas en los medios por algo que no hice, yo ni en pedo hubiese ir a visitar a Astiz", evidenció Lemoine las internas generadas tras la visita a los genocidas.

En la sesión del miércoles, el grupo de diputados y diputadas esquivó la votación del proyecto de ley que buscaba expulsarlos de la Cámara -con la particular votación de Boancci que votó en contra suyo-, pero tal como se alcanzó a acordar tras la fracasada reunión del 7 de agosto, la titular de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato (PRO), se comprometió a llevar a ese espacio el debate sobre la visita a los genocidas. Esas audiencias podrán verse en vivo por el canal de la Cámara y los diputados y diputadas deberán dar sus explicaciones.