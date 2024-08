El Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una nueva iniciativa para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata del Programa Integral de Comercio Exterior e Inversiones, diseñado para potenciar las exportaciones bonaerenses y facilitar su integración en mercados internacionales con el fin de abrir nuevas oportunidades y aumentar su competitividad global. La controversia por el debate que generó el RIGI parece haber quedado momentáneamente a un costado, con el objetivo de afrontar los compromisos más urgentes con el área productiva bonaerense.

“El Gobierno nacional parece haberse retirado de la promoción activa de las exportaciones para las pymes”, asegura Ariel Aguilar. En diálogo con Buenos Aires/12, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense resalta el rol protagónico de la Provincia en el sector y sostiene que el programa se enfoca en tres áreas esenciales: capacitación con impacto territorial, asistencia técnica a las pymes y apoyo en ferias y misiones internacionales.

De esta manera, el programa, formalizado a través de la Resolución 289/24 publicada recientemente en el Boletín Oficial, busca "proporcionar herramientas y beneficios" a las pymes "exportadoras o con interés exportador", para que puedan "internacionalizar sus productos".

Hasta el momento, el gobierno provincial ha promovido rondas de negocios internacionales especialmente dirigidas a las pymes. Estas rondas permiten a las empresas locales conectar con posibles compradores y socios internacionales, facilitando la apertura a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento.

"La diferencia es clara, mientras algunos impulsan la importación de alimentos desde el exterior, nosotros estamos trayendo compradores internacionales para que las pymes locales puedan exportar sus productos", enfatizó Aguilar al mismo tiempo que criticó la postura del Estado nacional.



A su vez, este enfoque proactivo se alinea con la visión de la Provincia de crear un entorno favorable para que las pymes no solo sobrevivan, sino que prosperen en un escenario internacional cada vez más competitivo. Es una mirada que antagoniza con el contexto de motosierra nacional que desde diciembre de 2023 hasta julio de 2024 vio cerrar sus puertas a más de 10 mil empresas locales, según un informe brindado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac).

“El gobierno nacional ha reducido significativamente su apoyo, especialmente en lo que respecta a subsidios para la participación en ferias y misiones comerciales. Esto deja a muchas pymes sin el respaldo necesario para competir a nivel internacional”, destacó Aguilar.

Frente a esta situación, y previo al lanzamiento del nuevo programa, la subsecretaría que comanda Aguilar dentro del Ministerio de Producción que lidera Agusto Costa, decidió intervenir de manera directa y comenzó a brindar beneficios para que las empresas pudieran costear parcialmente sus stands en ferias internacionales y así mantener su presencia en el extranjero. Con la nueva medida, esto se profundizará, aseguró el funcionario provincial.

El vínculo con Brasil

En paralelo, el gabinete de Axel Kicillof lleva adelante una activa agenda internacional. Recientemente, el gobernador bonaerense se reunió con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, en un encuentro que subraya la importancia de reforzar los lazos entre la provincia de Buenos Aires y Brasil. Este acercamiento no fue casual; responde a la necesidad de contrarrestar las decisiones en política internacional del Gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, cuyas medidas de ajuste han sido duramente criticadas por Kicillof, a la vez de sus ataques mediáticos al gobierno brasileño.

El gobernador describió como "bochornosa" la decisión de Milei de no incorporar a Argentina a los BRICS, un bloque económico que podría ofrecer importantes ventajas estratégicas para el país. En respuesta, Kicillof decidió la tomar la iniciativa en el ámbito internacional, buscando fortalecer relaciones bilaterales que la nación ha descuidado. "Es un error no haber incorporado a Argentina a los BRICS, pero vamos a hacerlo en cuanto tengamos la oportunidad", afirmó Kicillof desde Brasilia, dejando claro que la Provincia de Buenos Aires no espera a que la nación actúe.

El impacto de Brasil en la economía bonaerense es considerable. Las empresas brasileñas juegan un rol importante en el mapa productivo de la provincia, y las exportaciones hacia Brasil son fundamentales para las pymes locales. Con este marco, según el anuario 2023 de las exportaciones bonaerenses, las ventas internacionales alcanzaron 26,2 mil millones de dólares el año pasado, lo que representó una caída interanual del 20,4 por ciento en comparación con 2022 y un número también inferior al de 2021. No obstante, con la recuperación del campo tras la sequía, se anticipa que el 2024 podría ser más prometedor. En ese marco, los principales productos exportados son cereales, carnes y vehículos fabricados en Zárate, siendo Brasil, China, Chile, Estados Unidos y Perú los principales compradores de la Provincia.

“La relación entre Brasil y la provincia de Buenos Aires es clave. El 25,6 por ciento de las exportaciones bonaerenses son a ese país. Este fortalecimiento de los lazos con nuestro principal socio comercial nos permitirá seguir potenciando el desarrollo bonaerense”, expresó el ministro de Economía Pablo López, a través de sus redes sociales donde suele brindar datos sobre la situación del territorio bonaerense.

Por esta razón, la reunión entre Kicillof y Geraldo Alckmin, vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, fue especialmente relevante. Alckmin, exgobernador del Estado de San Pablo, una región comparable a Buenos Aires en términos de peso económico dentro de Brasil, compartió con Kicillof su visión sobre las oportunidades de inversión y cooperación entre ambos territorios. Durante la reunión, de la cual también participó el ministro Pablo López, se establecieron mecanismos de colaboración para fortalecer las áreas de industria, comercio y servicios, con un enfoque en maximizar los beneficios para las pymes.

En un escenario donde las políticas nacionales parecen desconectadas de las necesidades de las pymes, la Provincia tomó una postura de no quedarse sentada a esperar tiempos mejores y se cargó al hombro las relaciones internacionales para abrir nuevas puertas y consolidar alianzas estratégicas que puedan amortiguar el impacto de las decisiones económicas a nivel nacional.



Con el Programa Integral de Comercio Exterior e Inversiones y las rondas de negocios internacionales, la Provincia no solo se posiciona como un actor clave en el impulso para el desarrollo de las pymes, sino que también refuerza su compromiso de defender los intereses de sus sectores productivos en un contexto adverso. “Vamos a acompañar, el gobernador va a seguir viajando y tratando de abrir mercados y eso va a servir para que algunas empresas puedan generar algunas exportaciones”, completó Aguilar.

“Pymes a la obra”

Entre los logros destacados por Aguilar durante la gestión de Axel Kicillof, se encuentra la participación en ferias internacionales clave como Automec y la feria de alimentos SIAL, donde 30 pymes bonaerenses fueron acompañadas por la provincia. "Nosotros subsidiamos el 50 por ciento del costo del stand para que las empresas pudieran participar, lo cual es fundamental en un contexto en el que cada vez es más difícil para ellas cubrir estos gastos por sí solas", comentó.

Además de estos esfuerzos, desde su subsecretaría dispuso iniciativas como las "rondas inversas de negocios". Un ejemplo reciente de esta estrategia fue la organización de la Ronda Internacional de Negocios llevada adelante en el pasado mes de junio en el Teatro Argentino de La Plata, destinada a alimentos y bebidas, donde se reunieron 22 compradores de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay con 150 pymes bonaerenses. Dentro de las empresas locales estuvieron presentes algunas como Vacalin, Marolio, Lucciano’s, Morixe, Cachafaz, Menoyo, Cagnoli, Golosinas Billiken, Gin Merle y Hojalmar, entre otras.

Este encuentro resultó en la concreción de negocios por 920 millones de pesos para varias pymes bonaerenses, mientras que también se proyectaron futuros acuerdos comerciales por 6,6 millones de pesos, de acuerdo a lo informado desde la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones a este medio.

El subsecretario también mencionó la importancia de programas como PBA Exporta, que proporciona asistencia técnica personalizada a las pymes. Este programa envía expertos a las fábricas para analizar los productos y mercados potenciales, facilitando que las pequeñas empresas den sus primeros pasos en la exportación. "Esta herramienta ha sido fundamental para muchas pymes porque de otro modo no tendrían la capacidad de explorar mercados internacionales", dijo Aguilar.

De cara al futuro, la Provincia tiene planeadas nuevas rondas de negocios y participaciones en ferias internacionales, incluyendo un evento centrado en maquinaria agrícola en septiembre en Carlos Casares, y otro sobre equipamiento médico en noviembre. Además, evalúan la posibilidad de organizar una ronda inversa para sectores como el textil, calzado y marroquinería, cuyas áreas fueron duramente golpeadas por la crisis económica.

Con la mira puesta en el ámbito internacional comercial, Aguilar también profundizó en el impacto positivo que podría tener la reciente reunión entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, con respecto a la apertura de nuevos mercados para las pymes bonaerenses. "En un contexto donde las políticas nacionales afectan negativamente la competitividad de nuestras industrias, la profundización de las relaciones con Brasil podría ofrecer nuevas oportunidades para nuestras pymes", afirmó.

Finalmente, el subsecretario señaló que, aunque la provincia está comprometida a seguir acompañando a las pymes en su expansión internacional, la realidad macroeconómica, con sus constantes incrementos en costos e insumos, sigue siendo un desafío significativo. “Sabemos que las pymes bonaerenses tienen productos de alta calidad, pero la inestabilidad en los costos dificulta su acceso a nuevos mercados. Aun así, continuaremos brindando todas las herramientas posibles para que puedan competir a nivel global”, concluyó.