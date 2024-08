Todos los viernes a las 20.30 se presenta en el Itaca complejo teatral (Humahuaca 4027) la obra Lo que dura la lluvia, protagonizada por Emanuel Moreno Defalco, David Paez, Luli Zunino y Laura Otermín.

En la 750, Otermín, quien además estuvo a cargo de la dramaturgia, habló de la sutileza de la historia, que transcurre en dictadura, algo que en ningún momento se aborda explícitamente. "Para mí es un placer esta obra. Es una historia de amor. Creo que el amor nos permite estar atentos, entender cosas que desde otro lado no se pueden entender. El amor facilita el camino", reflexionó la actriz.

Lo que dura la lluvia sucede en la casa de Diana y Martin, una pareja que tiene un hijo llamado Juan. Una noche lluviosa llega Roco, expareja de Diana, con su compañera actual pidiendo escondite: son perseguidos. La obra aborda la vinculación de estos cuatro personajes.

"Yo escribí la obra antes de diciembre. Y después de diciembre recobró una fuerza que antes no tenía", explicó Otermin. en diálogo con La Mañana. Y continuó: "Siempre me interesaron las ausencias a nivel artístico. Me apasionó el tema de poder llevar desde el arte cosas que desde la política no se podían resolver, poner en el teatro temas de agenda que tal vez están adormecidos".



La obra está dirigida por Patricio Azor, con diseño de vestuarioy escenografía por Jorgelina Herrero Pons, iluminación por Lucas Orchessi y asistencia de dirección en manos de Magui Zilli. Estará en cartelera hasta el 30 de septiembre y las entradas están disponibles en Alternativa teatral.