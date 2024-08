La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, canceló este sábado su visita a Mendoza donde tenía previsto encabezar el acto oficial por la conmemoración del 174º aniversario de la muerte del General José de San Martín.

Desde su entorno contaron que Villarruel estaba "con presión baja" y "prefirió no viajar". Especificaron también que el resto de la comitiva sí lo hizo. Entre ellos, se encuentran el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el secretario parlamentario, Agustín Giustinian.

El viernes, la vicepresidenta fue excluida de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y, desde el Senado, apuntaron contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por no haberle hecho llegar la invitación.

"Nunca le llegó la invitación por parte de la secretaría general de Presidencia", indicaron desde fuentes cercada a la vice, luego de que en la previa se especulaba con que iba a formar parte del evento junto al mandatario.

A su vez, indicaron que "ella lamentó no estar presente", ya que "conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad". Además, apuntaron que "no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan y nadie cursó invitación para que participe del encuentro".

De esta manera, la ausencia de la vice durante la ceremonia en el Ministerio de Defensa abrió un nuevo capítulo en la interna del oficialismo tras los problemas diplomáticos con Francia que generaron sus dichos respecto del colonialismo que ejerció ese país.

Este sábado, iba a ser recibida por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; su vice, Hebe Casado; y la senadora radical Mariana Juri, para participar en el acto central por el fallecimiento de San Martín que se realizará en la ciudad mendocina de Las Heras.