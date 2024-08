El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció un aumento del 6 por ciento para los trabajadores municipales para el mes de agosto. De esta manera, los primeros días de septiembre el salario de los empleados de la intendencia platense se ubicará por encima de la inflación, que fue del 4 por ciento en julio, en contraposición a la pérdida que vivieron durante la gestión de Julio Garro. La provincia también acordó incrementos.

En este sentido, los sueldos de los trabajadores de la Municipalidad de La Plata se habrán incrementado un 91,5 por ciento en lo que va del año contra un 87 por ciento de inflación acumulada en el 2024 según los últimos datos del INDEC. El incremento del 6 por ciento será sobre el básico del mes de julio, lo que fortalecerá la mejora en el bolsillo a partir de septiembre.

La comparación con respecto a la gestión de Garro arroja resultados diametralmente opuestos. Tal como comunicó el equipo de Alak, a lo largo del gobierno macrista, los salarios de los trabajadores municipales perdieron cerca del 100 por ciento del poder adquisitivo. Eso motivó múltiples manifestaciones y paros en la actividad laboral impulsadas, principalmente, por Unión Personal Civil de la Nación.

Además, de la intendencia platense explicaron que el legado de Garro contuvo una deuda por encima de los 20 mil millones de pesos. En el marco de la cancelación paulatina de la deuda, Alak aseguró que continuará la mejora paulatina de los salarios.

La noticia de los aumentos en La Plata vino en continuidad con los incrementos anunciados por la provincia de Buenos Aires a partir de un acuerdo paritario alcanzado durante la semana. Tras cuatro reuniones de carácter informativo en las cuáles el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso la crítica situación de las finanzas provinciales a raíz de las políticas económicas de Javier Milei, se selló el acuerdo.

Tanto UPCN Provincia, ATE, docentes, judiciales y médicos, aceptaron la propuesta de la Provincia para percibir un incremento del 4,5 por ciento con el sueldo de agosto y un 4 por ciento con el sueldo de septiembre. Ambos aumentos se calcularán sobre el básico de junio. De esta manera, los salarios provinciales crecerán un 8,5 por ciento y continuarán por encima del índice inflacionario.

“La provincia de Buenos Aires continúa haciendo un esfuerzo y reabrió las paritarias, hubo una negociación ardua, y tras una primera propuesta de un 3,5 por ciento de aumento para agosto y otro 3,5 para septiembre, nuestra secretaria general, Fabiola Mosquera, intervino para logra la mejora en el ofrecimiento y llegar a los números finales”, explicó a Buenos Aires/12 Juan Pablo Martín, secretario gremial de UPCN Provincia.

El dirigente destacó, ante todo, el antagonismo con el Gobierno nacional que se ocupa de “perseguir” a los trabajadores y “cercenarles derechos”. “La semana pasada estuvo la muestra de esto, donde declaran a la salud como servicio esencial con el único fin de que no haya paros, pero no restituyen el FONID, no mejoran el ambiente en las aulas de los chicos y no invierten en infraestructura”, apuntó Martín.

"Lo importante para ellos es que no haya paro, no importa si las escuelas explotan", señaló. Por eso, aseguró, que las intenciones del Gobierno nacional, con el acompañamiento de los ex Juntos por el Cambio, se ve reflejado en la constante reducción y cierre de organismos del Estado.

En sintonía con este análisis, el representante de UPCNBA, condenó las constantes aluciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, que celebra los despidos en el Estado nacional en varias de sus conferencias de prensa.

"Ellos te hablan de que vienen a despedir a los ñoquis y eso es algo que todos vamos a estar de acuerdo, pero es mentira, porque echan trabajadores", esgrimió Martín. Desde su perspectiva, el discurso sobre los despidos tiene como única premisa "achicar el gasto".