TEATRO

Lo que se pierde se tiene para siempre

Una madre se pierde en algo que no se nombra. En su taller de ebanistería, un padre parece no haber acariciado a nadie tanto como a sus maderas. Como un puente, la hija recorre las ocho cuadras que separan las casas de sus padres, llevando y trayendo ollas con comida, fotos, muebles, sobres con dinero. Lo que intenta es maratónico: unir las partes en que se ha dividido su vida. "A veces los personajes logran salir de las páginas de los libros. La suerte acompañó a algunos de los míos y Anahí Berneri sopló sobre ellos: ahora están vivos", dice Alejandra Kamiya, en cuyos cuentos está basada esta obra, con dramaturgia de Javier Berdichesky y Andrés Gallina, dirección de Berneri, y música original de Jackson Souvenirs. Con Sofia Gala, Marita Ballesteros, Enrique Amido y Camila Marino Alfonsín.

Viernes a las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $16000.

Polvareda en los ojo’

En un rincón de la Pampa, madre e hija, desterradas de su tribu originaria, han capturado a un español para así volver a ser multitud. En otro rincón, dos gauchos escapando del fortín se cruzan con Juan Moreira, leyenda viva, quien torció su destino por un amor. Escrita por Damián Smajo y dirigida por Ana Lucía Rodríguez, se trata de una nueva mirada sobre el mito fundacional del teatro nacional desde una perspectiva contemporánea. Los personajes romperán con las estructurasrígidas y patriarcales impuestas por la literatura gauchesca. El héroe padece su lugar de mito y empuja la acción de la misma manera que los demás. Con Melina Benitez, Fabián Bril, Martin Kahan, Hernán Melazzi, Fernando Ritucci y Damián Smajo.

Jueves a domingo, a las 21, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $6000.

MÚSICA

El pacto de mayo

“Esto no es música, son memes”. Tal es la frase elegida por los responsables de Rock Nacional, el novel dúo que firma la música de este sorprendente debut que los consagra como Los Twist para el nuevo siglo. Sus pegadizos temas deambulan entre menciones a personajes no-tan-ficcionales como una cosplayera bautizada Lila Limón y referencias ancladas en la historia como Aramburu. En medio de semejantes extremos se pueden encontrar también retratos generacionales como los que habitan el proto-himno o declaración de principios bautizado “Los chicos del mañana”: “Mi padre compraba el Clarín/ y mi mamá pispeaba el Sí/ y yo jugaba por ahí/ y el mundo era nuevo”. Antes de formalizarse como dúo, Lucas Salvadori y Santiago Bercini apenas si registraban el antecedente de formar parte de la banda de la cantante platense Julieta Jazmín. Aunque los dos están viviendo en La Plata, uno es oriundo de Saladillo (le dedican un himno en el disco) y otro de Tandil. Con lo que hay salamín asegurado, picado bien bien fino de ser posible, como sus canciones.

She belongs to me

Con una nueva versión del clásico de Bob Dylan –original del no menos clásico Bringing It All Back Home (1965)–, Bryan Ferry anticipa la salida de una retrospectiva de su carrera solista, anunciada para el mes de octubre. El cantante de Roxy Music, dylanólogo confeso, recorrerá sus 50 años de música a través de 81 temas que completan una antología que se extiende por cinco discos en su versión digital y en compact. Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 tendrá tambien una versión en vinilo, dedicada solo a los mejor de su obra. El resto recorrerá covers, versiones en vivo, lados B y rarezas. “She belongs to me” estelariza el EP de adelanto, integrado por cinco temas, que ya está sonando en redes.

ONLINE

Fuimos los afortunados

Basada en la novela autobiográfica de Georgia Hunter, la miniserie histórica disponible en Disney+ narra las terribles repercusiones humanas de la invasión alemana a Polonia hacia finales de los años 30. Desde el título se anticipa que la historia tendrá como protagonistas a sobrevivientes de la Shoa, los miembros de una familia polaca de apellido Kurc que se ven empujados a separarse y escapar a diversos lugares del mundo, del norte de África a Río de Janeiro. Protagonizada por Joey King en el rol de Halina (suyo es el punto de vista que acompaña la narración, aunque no el único), la serie incluye un importante despliegue de reconstrucción de época, a la manera del cine clásico de Hollywood. La showrunner Erica Lipez (Bates Motel) declaró que “Georgia estuvo junto a nosotros todo el tiempo, incluso en la sala de guionistas. Es realmente su historia familiar y queríamos hacer un retrato auténtico del relato. En algunos sentidos fue un libro sencillo de adaptar porque ella ofreció mucho”.

Las cintas perdidas

El origen de este documental dedicado a Elizabeth Taylor dirigido por Nanette Burstein es una serie de cintas de audio grabadas por el periodista Richard Meryman durante los años 60. Destinadas a formar parte de un libro autobiográfico, las charlas vuelven a cobrar vida mientras la estrella de Hollywood desgrana recuerdos profesionales y, sobre todo, personales. Material no falta, teniendo en cuenta que disfrutó y sufrió ocho matrimonios, amén de varios romances. El largometraje, disponible en Max, es a su vez un racconto de la resbaladiza relación con la prensa (la seria y la amarillista), que suele pasar de la celebración del estrellato a destacar con lujo de detalles las intimidades más dolorosas.

CINE

Continuará...

El director de los documentales Pepe Núñez, lutier y RJW, Fermín Rivera, se asoció nuevamente a Emiliano Penelas, director de fotografía y cineclubista, para construir este alegato a favor de la necesidad de conservar el patrimonio fílmico. En plena era digital, soporte del cual se desconoce su durabilidad a futuro, los entrevistados –entre ellos el historiador y coleccionista Fernando Martín Peña, el proyectorista y técnico Claudio Arditi y el cineasta y conservacionista Serge Bromberg– destacan la importancia de proteger y conservar el acervo fílmico. El documental, que puede verse en el Cine Gaumont, fue rodado desde luego en 16 y 35mm. “Como director de fotografía y apasionado de la imagen analógica, la desaparición de las proyecciones en fílmico, así como el problema de la preservación de las películas, fue siempre un motivo de preocupación”, destaca Penelas en las notas de intención artística. Los entrevistados “hablan de su amor por las películas, su conservación, los proyectores”.

75 años de Cinemateca Argentina

La Fundación Cinemateca Argentina continúa celebrando su 75° aniversario con la segunda parte de un ciclo programado en la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530). El triple programa de hoy incluye el clásico del horror soviético Viy, espíritu del mal, basado en un relato de Nikolái Gógol (15 horas), y el mega clásico de David Lean Dr. Zhivago, cuyas tres horas y diecisiete minutos se exhibirán en continuado a partir de las 16.30. Como cierre de la jornada, a las 21 se presentará la ópera prima de Santiago Mitre, El estudiante, cuyo estreno en la Lugones en 2011 se convirtió en un fenómeno de público. La programación completa del ciclo puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

Anoniem

Jurre y Saar, un matrimonio de buen pasar, viven junto a sus hijos en la ciudad neerlandesa de Rotterdam. Ella es profesora de historia en una escuela secundaria y él, abogado de profesión, está llevando un importante caso como fiscal. La normalidad es apenas una capa aparente, ya que ambos están empeñados en una batalla contra el crimen organizado, tomando en más de un sentido la justicia por mano propia. Sólo que ninguno de ellos sabe de las actividades secretas del otro. Así podría describirse el punto de partida de esta particular aproximación al relato superheroico. “La lucha contra el crimen de los protagonistas hace que se vean cada vez más envueltos en el inframundo, pero también aprenden cosas nuevas sobre sí mismos y sobre los demás, lo que los lleva en última instancia a salvar su matrimonio fallido y el equilibrio de la familia”, consigna la sinopsis de la saga, integrada por diez episodios y protagonizada por Jeroen Spitzenberger y Anniek Pheifer.

Martes a las 21, por Film & Arts.

La casa de las promesas

La señal Europa Europa continúa sumando producciones seriadas de origen alemán, en este caso producida por el mismo equipo de la prestigiosa Babylon Berlin. A finales de los años 20 del siglo pasado, una joven llamada Vicky deja atrás su pequeño pueblo para reinventarse en la gran capital germana. No es fácil conseguir trabajo como vendedora de unos grandes almacenes, y así conoce a Elsie, una bailarina de cabaret que la ayuda a iniciar una nueva vida en Berlín, y también a un joven pianista con quien inicia una relación amorosa. De fondo, los convulsionados tiempos políticos y sociales de un país que comenzaba a atravesar enormes e impredecibles cambios.

Miércoles a las 21, por Europa Europa.