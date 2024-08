Luego de que el expresidente Alberto Fernández quedara imputado por "delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas", tras la denuncia de Fabiola Yañez, la causa avanza a ritmo veloz. La exprimera dama, representada por la abogada Mariana Gallego, dejó trascender en los medios que esta semana presentará nuevas pruebas, concretamente más intercambios de chats con su expareja, acusado de violencia de género, junto a más pruebas de que funcionarios/as como la exministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, estaban al tanto de la situación. Mientras tanto, también en capítulos convenientemente escalonados, siguen apareciendo fragmentos de videos de la conducta en extremo inapropiada de Fernández como máximo jefe de Estado. Su hijo Estanilao, conocido en las redes como Dhyzy, hizo un posteo refiriéndose al tema, en el que se limita a decir que “a este mundo no venimos a sanar, ni a solucionar los problemas de nadie, y mucho menos a hacernos responsables de cosas que no nos competen porque no tienen que ver nada con nosotros” (en alusión a la denuncia de Fabiola Yáñez), y concluye: “Espero que pronto la justicia pueda esclarecer lo sucedido”.

En el texto, Dhyzy agradeció los mensajes de apoyo que recibió en estos días y resaltó su independencia respecto de su padre. “Trabajo desde los 17 años y vivo solo desde los 22, no tengo casa, no tengo auto y tampoco tengo bienes”, aseguró. En otro pasaje denunció el acoso mediático que sufrió, que incluyó la guardia de un medio que lo siguió por toda la ciudad de Buenos Aires y publicó su dirección y sus horarios, además de acosarlo "a mí y a mis amistades "por WhatsApp para poder sacar un titular". “Yo voy a seguir mi vida como siempre lo hice, trabajando, entrenando y haciendo arte, y respondiendo por las cosas que hago yo”, cerró su declaración.

El video que se difundió el sábado es el tercero del expresidente junto a la conductora Tamara Pettinato en la Casa Rosada. Los dos primeros la mostraban a ella siendo filmada por Fernández y sentada junto a la mesa, en medio de un almuerzo. La nueva secuencia generó aún más indignación en las redes, ya que se ve a la panelista sentada en el sillón presidencial, mientras el ex mandatario le pregunta si lo ama y le pide que se lo diga más fuerte mientras la graba. Son 20 segundos en los que a Pettinato se la escucha bromear: "Ahora que soy Presidenta, te voy a mandar a matar". También le responde con un doble "te amo" mientras Fernández la filma y le insiste: "Ahora tenés que decírmelo... No te escucho".

Javier Milei y el resto de su gobierno, claro, tuvieron material para abundar redes. "Vergüenza es poco", tituló el Presidente. Y habló, en su estilo, de un "error tipo 2": "Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el Sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy".

Además de la reacción de Milei, desde el Gobierno también señalaron que el video muestra que "la falta de respeto a las instituciones se ha dado a todo nivel" durante la gestión del Frente de Todos. "Se ha insultado la investidura presidencial y la historia de la República Argentina. Vergüenza total", coincidió el vocero presidencial Manuel Adorni.

Lllamativamente, durante el sábado hubo otro blanco coordinado de los ataques presidenciales y de las cuentas satélites de trolls, apuntados contra Leandro Santoro, quien en las últimas horas repudió públicamente el escándalo calificándolo de “papelón”, y la denuncia de “un hecho gravísimo”. Santoro es uno de las figuras de la oposición que, según recientes sondeos, se mantiene como candidateable al registrar una imagen positiva.