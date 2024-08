Arraigo. Hacia un federalismo del Siglo XXI es un libro fruto de un trabajo colectivo. Fue pensado para ser un disparador de ideas, una usina de propuestas, una bocanada de preguntas para ser debatidas en encuentros e intercambios a lo largo y a lo ancho del país. Este martes a las 18.30 se presentará en Rosario.

Es un evento co organizado por Ciudad Futura y el Movimiento Arraigo. La cita es la sede de la Fundación Ciudades sin Miedo, ubicada en San Martín 1168. Participarán el dirigente de la Federación Agraria e integrante del Movimiento Arraigo, Pedro Peretti, el ex senador bonaerense Francisco "Paco" Durañona, la concejala rosarina Caren Tepp, Leandro Busatto, ex diputado provincial, Pablo Corsalini, intendente de Pérez, y Gonzalo Goycoechea, presidente Comunal de María Teresa.

Desde su lanzamiento y presentación en mayo pasado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el libro viene siendo presentado en diferentes puntos del país, con el objetivo de facilitar los debates necesarios para imaginar un futuro posible federal y con justicia social.

Participaron con sus plumas e ideas dirigentes políticos, referentes territoriales, legisladores(as), funcionarios(as), militantes, sindicalistas, profesionales y docentes tales como Eduardo "Wado" de Pedro, Francisco "Paco" Durañona, Jorge Capitanich, Juan Manuel Urtubey, Javier Noguera, Silvina Batakis, Sisto Terán Nougues, Mario Riorda, Moira Goldenhorn, Mariano Pinedo, Javier Heredia, Javier Wajntraub, Patricia Rosemberg, Ana Laura Fuentes, Danya Tavela, Pablo Fontdevila, Paola Pavanello, Andrés Ziperovich, Carlos Regazzoni, Franco Ciaffardini, Marina Moretti, Martín Reibel, Pedro Peretti, Sebastián Campo, Carlos Carballo, Miryam Gorban y Artemio López.



Proponiendo mirar un futuro de desarrollo realmente federal, cada artículo proyecta una salida situada desde el arraigo en torno a distintas temáticas vinculadas con la gestión pública, la educación, la salud, las políticas de género, la cultura, la producción, el hábitat y el medioambiente, entre muchas otras, y problematiza, en muchos casos, el impacto negativo de una coyuntura actual de concentración que genera un crecimiento desigual, inequitativo y profundamente injusto.

Si los problemas de las personas se desencadenan en los lugares que habitan, en los lugares por donde transitan y llevan adelante su vida, también podemos decir que pasan por allí las posibles soluciones, o las posibles salidas. De eso se trata “Arraigo. Hacia un federalismo del siglo XXI”.