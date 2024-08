La justicia tomará declaración este jueves a María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández. En su celular fueron encontrados los chats y las fotos que le mandó Fabiola Yáñez, que demostrarían que el ex presidente la golpeaba. Según trascendió, Cantero va a confirmar que los mensajes son auténticos, aunque plantearía que nunca vio a Yáñez con moretones ni puede corroborar los hechos que ella denunció, que en su mayoría habrían ocurrido en la Residencia de Olivos, lejos de la Casa Rosada donde Cantero trabajaba.

La justicia también citó a declarar -para el lunes 26- a Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta presidencial. Por el rol que ocupó, debió acceder a información sobre lo que sucedía o no en la residencia. Además, se cree que Rodríguez habría separado a Yañez y Fernández en un hecho de violencia ocurrido cerca de la pileta.

Tanto Cantero como Rodríguez son testigos importantes en este expediente, ya que según Yáñez ambos sabían de los maltratos. Pero ambos son cercanos al ex presidente, al que acompañaron a lo largo de su carrera política; es improbable que digan más de lo mínimo. Cantero fue la secretaria histórica del ex presidente, desde finales de los años ‘80, cuando Fernández asumió al frente de la Superintendencia de Seguros; ella es una de las investigadas en la causa Seguros, motivo por el que la justicia revisó su celular y encontró los mensajes de Yáñez. Llama la atención que no los haya borrado y se especula sobre que la relación con Alberto se resintió en los últimos meses, luego que de él dijera -sobre el tema Seguros- que no ponía las manos en el fuego por ella.

A su vez, Rodríguez también tiene una historia larga con el ex presidente. Fue su custodio mientras era jefe de Gabinete y antes de quedar a cargo de la residencia presidencial, trabajó también como chofer de Alberto.

En la causa, el fiscal Ramiro González, al que el juez Julián Ercolini delegó la investigación, acusó al ex presidente por el supuesto delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas contra Yáñez, por nueve hechos.

Como la ex primera dama aseguró que Cantero y Rodríguez sabían de los maltratos, de acuerdo a lo que declaren están en riesgo de quedar imputados por encubrimiento y/o participación.

En el caso de Cantero, la secretaria se ha asesorado para hacer la declación, y planteará a la justicia que no podía denunciar los hechos que le confió Yáñez cuando la propia ex primera dama no quería hacerlo. Tal situación se hizo evidente cuando Yáñez fue informada por el juez sobre que habían encontrado los chats que intercambio con Cantero y le ofreció presentar una denuncia, lo que la ex pareja de Fernández inicialmente declinó. Yañez presentó la denuncia, finalmente, cuando las fotos encontradas en el celular de Cantero fueron difundidas por los medios.

Otra testigo citada a declarar esta semana -lo hará el jueves, dos horas antes que Cantero- es la periodista Alicia Barrios, también citada porque Yáñez dijo que conocía la situación que atravesó. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, declaró la expareja de Alberto Fernández.



Se espera que en los próximos días sea fijada la fecha en la que deberá declarar Sofía Pachi, la amiga de Yáñez. El fiscal pidió que sea citada en relación a uno de los hechos de violencia denunciados, ocurrido el 11 de agosto de 2021, cuando el expresidente habría tomado del cuello a Yáñez en medio de discusión, luego de que ella le recriminara haberle mensajeado a su amiga.

El juez Ercolini, por otra parte, rechazó el pedido de la abogada de Yáñez de realizar una inspección ocular a la quinta presidencial. El juez sostuvo que lo que sea necesario acreditar sobre el lugar donde ocurrieron la mayoría de los episodios de violencia denunciados, “se puede realizar por otros medios”.