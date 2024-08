Con la ausencia de Lionel Messi como principal novedad, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó este lunes la nómina de 30 futbolistas convocados para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, con el llamado de Valentín Castellanos, Ezequiel Fernández y Giuliano Simeone como nombres más sorprendentes.

Aquejado por una lesión muscular desde la final de la Copa América, Messi se perderá los duelos ante Chile como local y Colombia de visitante, correspondientes a la séptima y la octava fecha de las Eliminatorias. El astro todavía no regresó a los encuentros del Inter de Miami, por lo que Scaloni ya no lo contará para ambos encuentros. Otros campeones de América que no están citados son Exequiel Palacios, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, además de Ángel Di María y Franco Armani, que ya habían anunciado su retiro de la Selección.

Entre los nuevos nombres elegidos por Scaloni aparecen Castellanos, delantero de la Lazio que alguna fue tentado por Marcelo Gallardo para incorporarlo a River, Equi Fernández y Giuliano Simeone, dos jugadores que participaron en los recientes Juegos Olímpicos con la Selección Sub 23. A ellos se le suman Matías Soulé, mediocampista de la Roma que ya tuvo algunas citaciones previas, y Leandro Balerdi y Valentín Barco, dos jugadores que quedaron fuera de la Copa América en el último corte.

En esta doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la Selección Argentina recibirá a Chile el 5 de septiembre y cinco días después visitará a Colombia. En las Eliminatorias, los dirigidos por Scaloni marchan primeros con 15 puntos sobre 18 posibles y más abajo aparecen Uruguay, con 13, y Colombia, con 12

La lista completa

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández y Rodrigo de Paul.

Delanteros: Nicolás González, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.