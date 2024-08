Este sábado, el periodista Tomás Méndez dio a conocer en Telenueve Investiga un nuevo informe, que devela que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) destinó casi 30 mil millones de pesos para adquirir productos medicinales a la droguería Suizo Argentina, vinculada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La nueva investigación por presunta corrupción que sacude al Gobierno nacional indica que el organismo dirigido por el abogado personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo, destinó más de 27 mil millones de pesos para la compra de productos medicinales a la droguería Suizo Argentina. Se trata de una empresa que comercializa, a través de su página de internet, “FarmaOnline”, los productos de la compañía de suplementos dietarios Gentech, fundada por Menem.



En este marco, el periodista aseguró en la 750 que "queda claro que estos cinco meses de contratación con la Suizo Argentina son totalmente irregulares".

"Ellos tienen la obligación de enviar los medicamentos a todo el país, como por ejemplo los oncológicos. Los primeros reclamos de la era Milei eran precisamente que esos medicamentos no se estaban entregando", agregó.

"Son 27 mil millones de pesos que no se sabe si fueron para entregar los medicamentos. En base a la documentación que ellos proporcionan, no se puede saber si fueron entregados o no. Tenemos la certeza de que no, por lo que dice Diego Spagnuolo y porque no dan la información", señaló.

Persecución sindical en Andis

Este escándalo se produce en el marco del brutal ajuste que el Gobierno de Milei viene aplicando sobre la Agencia Nacional de Discapacidad. En lo que va del año, más de 300 personas fueron despedidas. Además, a fines de mayo pasado, trascendió en la prensa que la gestión mileísta tiene en carpeta el borrador de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la firma de Spagnuolo para desregular las prestaciones para las personas con discapacidad.

El proyecto libertario estipula la eliminación del Sistema Único de Prestaciones Básicas, que establece precios uniformes para garantizar el acceso igualitario a los servicios. La iniciativa por el momento se encuentra frenada, tras la protesta federal convocada en aquel entonces por el Foro Permanente Discapacidad, que tuvo puntos de concentración en Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan.



Según las palabras de una de las trabajadoras con tutela gremial despedidas de Andis, Verónica Pites, en el organismo se vive una verdadera "persecución sindical".

"Hay un presupuesto que no se está ejecutando de dos billones de pesos. Lo que nos sorprende es la impunidad. Lo que dice el periodista (Tomás Méndez) es que es una compra directa de algo que no se va a comprar. Es un robo, literal", sostuvo, en relación al informe de Telenueve Investiga.

"A esto le tenemos que sumar el DNU, que está frenado, para desregular las prestaciones para las personas con discapacidad, que funcionaba como un sistema único de prestaciones básicas con precios uniformes para todos", explicó.



"Se están viendo situaciones violentas con persecución sindical. Están desmantelando toda nuestra historia: los afiches, los murales. Todo lo que comprende la historia sindical y de nuestro país. Nunca se vio en los 40 años de democracia la persecución sindical que está llevando a cabo el Gobierno", cerró.