El dólar blue subió 5 pesos este lunes hasta los 1350 pesos, y cortó una seguidilla de cuatro jornadas hábiles en baja. A pesar de esto, el mep y el contado con liquidación bajaron 0,4 por ciento y cerraron en torno de los 1285 pesos. La situación cambiaria sigue generando una fuerte incógnita en el mercado por la dificultad para acumular divisas en las arcas del Banco Central.

La autoridad monetaria compró 88 millones de dólares en el mercado de cambios este lunes, y marcó la segunda jornada con mayores compras desde junio. Sin embargo, las reservas internacionales volvieron a caer 29 millones de dólares para ubicarse en 27.511 millones. En el mercado dan por descontado que las reservas netas seguirán en baja durante los próximos meses y que al cierre del año serán al menos de 10 mil millones de dólares negativas.

A pesar de la incertidumbre que genera el frente externo, los activos de la bolsa porteña siguen registrando una buena performance. El Merval volvió a subir este lunes casi 1 punto y los bonos soberanos en moneda extranjera también terminaron la rueda de operaciones con alzas.

Las acciones que más aumentaron fueron Telecom Argentina (8,4 por ciento), Edenor (4 por ciento), Supervielle (2,3 por ciento) y BBVA (2,4). A contramano, descendieron Transener (-2,4 por ciento), Central Puerto (-1,6 por ciento) y Aluar (-1,6 por ciento).

Por el lado del riesgo país, terminó en 1470 puntos, y no consigue alejarse de niveles cercanos a los 1500 puntos. Una cifra que muestra que el gobierno no despierta confianza de mediano y largo plazo entre los inversores. Principalmente, porque no se acumulan divisas y el frente externo es incierto. En la city varios consultores consideran que más temprano que tarde el programa que se está planteando deberá modificarse y un salto del dólar oficial será prácticamente inevitable.

Un dato que se repite en los informes de los analistas es que en junio se perdió el superávit de cuenta corriente. Se estima que en julio volvió a ocurrir lo mismo. El rojo habría sido cercano a los 1000 millones de dólares. La lógica de superávit gemelos con la que se manejaba el equipo económico empieza a evaporarse, y son cada vez los que aseguran que el tipo de cambio oficial es insostenible.

Entre los indicadores que se citan sobre este punto figura el costo de vida relativo medido en dólares (financieros). Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Argentina es de los países más caros de la región y el mundo, cuando se compara el precio de algunos bienes y servicios respecto de los salarios.

Por ejemplo, en el informe se mencionó que el costo de vida promedio de una persona en Argentina es de casi 5 salarios mínimos. Si se descuenta el alquiler se reduce a 3 salarios mínimos. Si se evalúa el costo de vida de una familia tipo (pareja con dos hijos) en Argentina, se necesitan más de 14 salarios mínimos para poder adquirir bienes y servicios básicos y pagar el alquiler de un departamento de tres ambientes en la ciudad. Así, la Argentina posee el costo de vida más caro de la región e incluso de ciertos países de la Unión Europea en términos relativos.

En Argentina también la vestimenta es cara en términos relativos, debido a que se necesita casi tres cuartos de un ingreso mínimo para comprar un par de zapatillas mientras que en los países de la región este producto equivale, en promedio, al 23% de un salario mínimo y menos de un 7% de un salario mínimo en los países de Europa. Esto en parte se debe a la protección que posee la industria textil con respecto a los productos importados.