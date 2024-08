Luego de la convocatoria a paritarias que el Gobierno de Santa Fe realizó a los gremios de la salud, AMRA y SIPRUS dejaron las medidas de fuerza en stand by y asistirán mañana a la reunión convocada por la Casa Gris a las 9 en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia. La semana anterior los gremios habían pedido retomar el diálogo luego de rechazar el ofrecimiento salarial y realizar jornadas de protesta. Marcel Beltrame, en representación de AMRA, y Leandro Goldsack de Siprus, dijeron que las medidas quedan "en stand by, no anulamos ni cancelamos el plan de medidas de lucha. Vamos a sentarnos a conversar y discutir". Los gremios señalaron que "el salario es solo un factor más dentro de la delicada situación que atraviesan los médicos".